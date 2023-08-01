老同學來美國旅遊，大家一起在史丹福大學 校園漫步，送走金色的夕陽，迎來五彩繽紛的晚霞，直到漫天星光閃爍。大家讚美這裡的高等教育 ，感嘆校園的優美環境。仰望遼闊的星空，思緒把我帶回七十年前的老家天津。

解放前，那裡曾是多國的租借地，如英租界、法租界等。殖民者修建了不少三層的連體別墅，很像現在加州 街頭的民居；解放後政府把這些別墅收歸國有資產，低價分租給普通勞動者，原來只住一家人的立體單元分給好幾家，每家只有一間屋。

我家居住的「求志里」就是這樣的別墅連成的大胡同，胡同有三個出口通往市區的三條街，院胡同內還有一座孤零零的四層樓房，因為多年的戰亂房屋都已破舊。

父親去世後，在醫務所工作的母親帶著我住在醫務所職工宿舍裡。我七歲那年，和母親租住到「求志里」那棟四層樓的頂層，只有一間屋和一個大陽台。屋中簡單的家具，是母親的同事送的舊物；窗簾、被褥和桌布等，都是母親用白布自己縫製的；陽光從兩扇大窗照進屋，一片潔白明亮，大家都說像醫務室。由於二樓和三樓的住戶都只有一間屋，人們不請自來地跑到我家的陽台上，冬日曬被，夏夜乘涼。

陽台是整個街區的制高點，夜晚坐在陽台上，腳下是昏暗的街燈和黑色的屋頂。夜空像巨大無比的大碗扣在地面上，那奇特的景緻永遠留在我心裡。我喜歡那些乘涼之人講述的故事，也常坐在小板凳上仰天尋找那些「世界知識畫報」上看到的各種星座，北極星、勺星、牛郎星和織女星……，經常想整個地球什麼樣？宇宙的邊緣在哪裡？外國啥樣子？夏夜是多麼快樂。

之後，隨著工業的發展空氣污染日漸嚴重，美麗的星空漸漸暗淡，人生的腳步將我帶到大洋彼岸。七十年光景轉瞬即逝，兒時的記憶仍在腦海。每當坐在公寓頂層的露台仰望星空時，童年的往事湧上心頭，簡單的快樂令我懷想。