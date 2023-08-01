今年六月中，我們和一對好友夫婦參加了萊茵河遊輪（Rhine River Cruise），一路玩得很開心。沒想到當我們在法國境內，參觀號稱世界第六高的史特拉斯 堡大教堂（Strasbourg Cathedral ）時，我竟然脫隊，讓先生和我緊張好一陣子。

話說那天，我和我家老爺戴著口罩 ，手緊牽著手，興奮地緊跟在我們這一組導遊後面，來到這教堂外的廣場。在黑壓壓的一片人潮中，我們隨著長龍，亦步亦趨地蛇行了將近半個多小時，才算進到滿是彩色玻璃窗（stained-glass window）的教堂內。

我們透過身上配戴的耳機邊走邊看、邊聽導遊的解說，其中有像珠寶一樣、號稱世界最大的玫瑰玻璃窗，由五個長方形所組成聖經故事的玻璃窗和裝飾很特別的管風琴（organ pipe）。接著，我們就隨著擁擠的人群，去看教堂內著名的天文時鐘（astronomical clock），正當我專心拍完照片，抬頭一看，竟然發現導遊、先生和隊友們都不見了！這一驚，可真是非同小可。

雖然我看不到他們，但耳機裡仍然傳來導遊解說的聲音，我試著在教堂裡前前後後找，就是沒看到他們。情急之下，一看到旁邊有個小門開著，我就一腳跨出教堂，在教堂外轉來轉去，還是徒勞無功，看不到他們。這時，耳機裡導遊的聲音也從漸次模糊，到全然無聲無息。這下子，我心裡七上八下開始慌了，不知道該繼續找下去，還是到離教堂不遠，被指定為參觀教堂完畢後大家集合的地點試試運氣。正在舉棋不定時，突然聽到我老伴廣播說：「莉萍，妳在哪裡啊？我現在在教堂出口的裡面等著妳。」

一陣高興，我急忙衝向位於教堂正面的出口。當我語倫無次地和守門的一位女士說，我是否可以從這邊進去時，她一臉嚴肅地說：「妳應該到入口的地方，重新排隊進去。」我回頭一看入場那端，隊伍仍然超級長，心裡真是涼了大半截。隨後，我在教堂出口附近轉了一會，努力試圖讓自己平靜下來，以待時機。

當我看到先前那位守門的女士已換成一個年輕的小夥子時，我就先把思緒理了一遍，定下心來慢步過去。我懇切地對他說：「我的先生正在這門口內著急地等著我，你是不是可以行個方便，讓我從這裡進去？」他看了看我，就簡單俐落地說：「進去吧！」我好像領了聖旨般，一個箭步跑進教堂。老伴一臉急切來到我面前，劈頭就問我到底跑到哪裡去了？我連忙向他道歉，試著用最平靜柔和的聲音，把我像一隻沒頭蒼蠅似在教堂裡裡外外歷險找他們的經過，輕描淡寫地說了一遍。

總算，我們兩個人又像久別重逢般，緊握著手，開開心心地走出教堂。當我再次看到那位好心放我進去的大恩人時，我直向他道謝。當然，我這場參觀教堂脫隊記，也就在這一片藍天白雲下，有驚無險正式落幕。