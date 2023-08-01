美國是個小費的國家，動輒就要收小費，開車門、停車、拿行李，更別說吃飯的時候小費是絕對少不了的。記得小時候讀過「趙寜留美記」裡面的趙茶房 ，他自畫了一幅漫畫，旁邊題上「趙茶房執壺英姿」，為了來美念博士不惜調侃自己，降低身段做茶房；沒想到多年後的我也和他一樣，唸大學除了申請獎學金、學生貸款 之外，寒暑假都得要打工。

我不只做過中國餐館的帶位、侍者，也做過老美餐廳以及中國快餐店、外賣店。在老美餐廳被歧視 、在中國快餐店動作不夠快被老闆嫌棄、在黑人區的外賣店打工，除了櫃檯前面是用雙層防彈玻璃之外，櫃檯下還有一把手槍以應不時之需。在中國餐廳剛開始是做帶位，因為年輕時頗有幾分姿色，所以老闆要我穿著旗袍在門口接待，然後帶位到客人的桌子；後來發現做侍者賺的錢比較多，因為有小費可以拿，於是要求老闆將我換為侍者。

當時餐廳的規定是，會講英文的在前面，不會講英文的在廚房；但是做侍者必須要有很多功力，其中一項就是要一手舉起大盤，大盤上面可以放上八道菜。那些身強力壯又有大手掌的男侍者，一手就舉起那個大盤。餐廳的盤子又厚又重，我實在舉不動，便將大盤一邊扛在肩膀上、一邊撐在手掌上。記得有一次我扛歪了，熱熱的菜汁流進我的脖子，燙得我不敢叫也要故作鎮靜，慢慢走到客人旁邊將大盤移下來放在架子上，然後上菜。

其他的記菜、寫單、送單到廚房，一次要記住好幾張桌，不能送錯菜，這都是侍者必須要做的事情，為的就是能夠拿到小費。當然，到最後還要收桌子，以及準備接待下一輪客人。如果是做長工的話，下午還要擦叉子、放杯子、剝雪豆、包雲吞，晚上客人走了還要吸地毯、擺桌準備第二天的筷子、刀叉及杯盤，這些事情做到後來快手快腳都是一流。

記得當時做侍者是一天十元美金工錢，剩下就是靠小費，因此帶位帶到的客人十分重要，這行做久了，都可以一眼看得出來哪個客人會給多少小費，若是和帶位的交情不好，她便會把「打鐵板」的客人給你，「打鐵板」的意思就是不付小費，明明知道是個小氣鬼的客人，但還是得笑臉迎人悶著頭做，想要賺點小費可真是不容易。

記得以前外賣是沒有小費可以拿的，通常都是接電話的經理拿了外賣單到廚房去叫菜，然後裝包拿出來等客人領；但是在疫情 之後，很多地方外賣也要求付小費。剛開始我覺得十分詫異，不是只有堂食付小費，外賣不需付小費的嗎？難道把菜裝到盒子裡也算是服務嗎？現在連買個珍珠奶茶付錢的時候也向你要小費，什麼時候世界變得如此？以前打工拿一點小費有多辛苦，而現在卻是視為當然一般？從前侍者是親自點菜、寫單，現在是掃碼點菜，有的還得自己去拿、自己收桌子，所以服務變少了，可是小費不能少？

記得去泰國旅行的時候，在餐廳上廁所時，有好幾個人伺候你，開水龍頭、拿毛巾、遞洗手液、乳液就差沒有幫你擦，這種小費付得值得，因為小費就是給有服務的人；按摩店更是厲害，有的地方要到百分之五十或是百分之百的小費，而且似乎不是看服務的程度給小費，而是在打電話訂位的時候就已經先說好至少要付多少小費。搬家公司更是可怕，我搬了幾次家，到最後工人要小費的時候簡直就像流氓一樣，坐在我家不走，為了把他們請走，不得不付出好幾百元的小費。

疫情期間大家都難，不只是餐館，自己開車去買外賣付小費，其實只能算是捐錢，因為小費給得像是沒道理。出國旅遊許多國家不用算小費，或是小費早已算在內，這倒是輕鬆如意，不然每次叫外賣吃頓飯，都在想到底需不需要付小費？