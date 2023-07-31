出國之初，暫居於加拿大的埃德蒙頓市。一位朋友請我們在市中心的一家早茶店吃飯，那是我第一次品嘗廣式早茶。從第一顆蝦餃入口，便愛上了這道廣東美食。其時食客大多講粵語，聽起來高低起伏，鏗鏘有韻律，我笑言粵語好像電視劇「霍元甲」主題曲的旋律。

雖然愛上了早茶，卻礙於收入有限，並未再去光顧。半年後，丈夫在美國找到工作，日子變得較為寬裕起來，從此每逢周末，必定光顧當地一家自助式早茶店。

每個周六的上午，睡足懶覺，起來後直奔早茶店，琳瑯滿目的蝦餃、腸粉、鳳爪，應有盡有的各類粥、菜、點心。據說早茶店的老闆其實並不是廣東人，很多男女招待也都講國語，粵語偶爾聽到一兩句，倒變得罕見。

兩年多後，拿到綠卡開始工作。經理來自香港 ，一口港式普通話講得口沫橫飛，聽起來卻著實費勁；同事中也有來自廣東的，他們聚在一起時總是講粵語，抑揚頓挫、高亢激越，一點也沒有粵語歌曲的婉轉柔軟；久而久之，偶爾也會聽懂一句半句粵語。

當時很好奇廣東香港隔離分治這麼多年，彼此間卻格外親近，沒有任何隔閡疏離的感覺，慢慢發現，香港和廣東在語言、飲食、習俗和傳統上幾乎完全相同；相同的語言和飲食使他們自成一體，親切和熟悉與生俱來。而與內陸人在語言、習俗、習慣上卻有著天壤之別，經常雞同鴨講，「跟你們講國語，累得我舌頭都酸了，你們還聽不明白。」一位香港女孩如此說。

一位廣東同事告訴我，她的外婆、姨媽在香港，舅舅則在東南亞 ，即使在最封閉的六、七十年代，親戚之間的互動來往也從未停止過。我好奇在海外關係還是一個敏感話題時，周圍是否有人對此側目？同事告訴我，廣東人當初出海討生活，幾乎每個家庭、每個同事、每個同學家裡都有親戚或在香港、澳門 或東南亞，人人如此、家家如此，所以見怪不怪習以為常。他們說起粵港澳來如數家珍頭頭是道，反倒是對大陸北方的一些習俗聞所未聞，甚感陌生。

在他們的心裡，即使在英國治理下的香港時期，香港之於廣東人，在感情親疏、地理位置上，更甚於與內陸的關係；而廣東之於香港人，在身分認知和情感歸屬上，亦有深厚的同鄉情誼。

原來廣東人當年的出海、下南洋，類似於山西人當年的走西口，走西口到了內蒙的山西人，依舊保留和傳承了山西的方言、飲食和風俗。在美國也曾結識了一些來自內蒙的山西老鄉，聊起莜麵栲栳栳，一起懷念一起流口水，一旦說起方言來，更是熟絡得如同老友故交。

一方水土養一方人，一方有一方的飲食、方言，這些飲食和方言構成了一方文化的基本內涵。形而上的文化無論詮釋得如何深奧玄妙，也脫離不了形而下的飲食和方言兩大要素。

所謂文化，不過就是對一群人生活方式和存在形態的描述，生活方式主要表現於飲食，存在形態主要體現在語言。飲食和語言構成一種文化特色的核心。