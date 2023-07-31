我在一九七九年十二月到美國喬治亞州 大學開始我的留學生生涯，由於當年六月考的托福分數不錯，我對於日常生活需要的英語信心滿滿，卻沒想到第一個星期去銀行開戶的時候，竟然嘗到了很大的挫折感，我幾乎三分之一的會話聽不懂，後來才明瞭，這就是所謂的南方拉長口音（Southern Drawl）。幸好上課時老師和同學的英語比較正規，所以沒有對學業造成很大的影響。而我對美國南方人印象最深刻的，就是他們濃厚的人情味，尤其是喬治亞州。

那時我常開學校卡車，由雅典城到薩凡納的海洋研究所出差，中途我必定在斯巴達停留用餐。那裡九成的居民都是黑人 ，但是餐館的員工，不管是黑人或白人都非常親切，對我這個外國留學生常常噓寒問暖，儘管吃的食物並不是非常可口，但我還是照常光顧。

每次從海島回到校園本部，我一定會把平常抓來的藍蟹和白蝦帶回去跟幾個同學分享，我也會買當地出產的啤酒放在冷卻箱中跟海鮮保冰。有一次好巧不巧，我開學校的老卡車在半途中爆胎，老卡車四個輪胎本就不是同型號，因此開起來會搖擺，當地的一個老交通警察把我攔下來檢查，他對我說，「嘿，小夥子，你不但飛快而且搖擺呀！」他還笑著說 ，「你是不是喝醉了？打開前面的冷卻箱讓我檢查」。幸好我放在前面的小冷卻箱中只有冰水，啤酒放在後面的大冷卻箱中，不然我這次跳入黃河也洗不清，他笑一笑揮揮手就放我走了。

一九九○年後，我搬到密西西比州 工作。密西西比稱霸世界的海產（其實是淡水魚）就是養殖鯰魚，他們最有名的油炸薄片鯰魚，令人大快朵頤。

我在喬治亞州住了十年，在密西西比住了三十年，接觸的南方深處人（deep south，不管是白人或者是黑人）一般說來確實比較老實敦厚。這兩州位於聖經地帶（Bible Belt）的核心部位，或許是從小受到宗教教育影響，他們對於捐獻的態度，讓他們有人溺己溺的心態。

近年來在很多的統計上，最窮的密西西比州居民，他們的慈善捐獻在美國五十州當中都是名列前茅；其他的聖經地帶鄰居窮州阿拉巴馬和田納西也在前五名。這真是值得我們欽佩的胸懷。