我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李昌鈺回應造偽證「20年後無證據 不能說明此前沒有」

歐盟執委會主席：不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略

懷念喬州和密州

黃惠民

我在一九七九年十二月到美國喬治亞州大學開始我的留學生生涯，由於當年六月考的托福分數不錯，我對於日常生活需要的英語信心滿滿，卻沒想到第一個星期去銀行開戶的時候，竟然嘗到了很大的挫折感，我幾乎三分之一的會話聽不懂，後來才明瞭，這就是所謂的南方拉長口音（Southern Drawl）。幸好上課時老師和同學的英語比較正規，所以沒有對學業造成很大的影響。而我對美國南方人印象最深刻的，就是他們濃厚的人情味，尤其是喬治亞州。

那時我常開學校卡車，由雅典城到薩凡納的海洋研究所出差，中途我必定在斯巴達停留用餐。那裡九成的居民都是黑人，但是餐館的員工，不管是黑人或白人都非常親切，對我這個外國留學生常常噓寒問暖，儘管吃的食物並不是非常可口，但我還是照常光顧。

每次從海島回到校園本部，我一定會把平常抓來的藍蟹和白蝦帶回去跟幾個同學分享，我也會買當地出產的啤酒放在冷卻箱中跟海鮮保冰。有一次好巧不巧，我開學校的老卡車在半途中爆胎，老卡車四個輪胎本就不是同型號，因此開起來會搖擺，當地的一個老交通警察把我攔下來檢查，他對我說，「嘿，小夥子，你不但飛快而且搖擺呀！」他還笑著說 ，「你是不是喝醉了？打開前面的冷卻箱讓我檢查」。幸好我放在前面的小冷卻箱中只有冰水，啤酒放在後面的大冷卻箱中，不然我這次跳入黃河也洗不清，他笑一笑揮揮手就放我走了。

一九九○年後，我搬到密西西比州工作。密西西比稱霸世界的海產（其實是淡水魚）就是養殖鯰魚，他們最有名的油炸薄片鯰魚，令人大快朵頤。

我在喬治亞州住了十年，在密西西比住了三十年，接觸的南方深處人（deep south，不管是白人或者是黑人）一般說來確實比較老實敦厚。這兩州位於聖經地帶（Bible Belt）的核心部位，或許是從小受到宗教教育影響，他們對於捐獻的態度，讓他們有人溺己溺的心態。

近年來在很多的統計上，最窮的密西西比州居民，他們的慈善捐獻在美國五十州當中都是名列前茅；其他的聖經地帶鄰居窮州阿拉巴馬和田納西也在前五名。這真是值得我們欽佩的胸懷。

喬治亞州 黑人 密西西比州

上一則

台紀實攝影家潘小俠69歲辭世 用鏡頭寫台灣社會史

下一則

飲食、方言、文化

延伸閱讀

弔念憲兵李選(下)

弔念憲兵李選(下)
不怕長途送貨 Fuso eCanter純電卡車導入換電技術 今冬測試

不怕長途送貨 Fuso eCanter純電卡車導入換電技術 今冬測試
喬州卡車載重新上限 逾700橋梁無法承受

喬州卡車載重新上限 逾700橋梁無法承受
公路卡車輪胎突脫落 肯塔基州18歲女大生遭砸中身亡

公路卡車輪胎突脫落 肯塔基州18歲女大生遭砸中身亡

熱門新聞

太魯閣國家公園，上方為布洛灣吊橋，下方為錐麓吊橋。（萍萍．圖片提供）

寶島自由行（上）

2023-07-25 02:02
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02
舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇

王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇
想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方