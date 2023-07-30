我們居住的社區，家家戶戶都整潔美觀，花木扶疏，草坪修剪得一絲不茍，花圃開著各色各樣的花朵；一到夏天，張家修理門窗，李家整修屋頂或車道，都把自己的家園打點得有模有樣。

丈夫和我都是退休 族，收入有限，也不想花大錢請園丁或工人來代勞。修修補補能自己做的都是自己來，草坪修剪是丈夫的活兒，我乃負責種花植樹的園藝。多年來，我們的窩雖不是耀人眼目的模範屋，但也不遜於左鄰右舍。

這個夏天，我突然發覺大門前的水糟（gutter），汙垢斑斑，一片片的，實在難看。房子的大門猶如一個人的面孔，首先看到的是蓬頭垢面的外表，外人對你的印象必定大打折扣，我決定要想辦法清理一番。

這天大清早，趁太陽公公尚未高照之前，我取出家中的摺疊梯，又準備了清潔噴劑、長柄刷和掃帚，一件件安排好，另外還有澆水的皮管，一個人上上下下，洗刷門前水槽；皇天不負有心人，水槽上的汙垢盡除，雖然不是百分之百的明亮光潔，至少看起來漂亮多了。

喜歡睡懶覺的老公下樓來問我在幹什麼？他說他在臥室裡只聽見淅瀝嘩啦的水聲，我笑而不答，只說，「你出了大門就知道了！」

一點小小的努力，卻換來大大的滿足和快樂，何樂不為呢？