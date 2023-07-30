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一家成功的麵包店

志堅

新鮮食物總是特別好吃，麵包、餅食也不例外。來到麵包店，即使他們的麵包西餅不是剛出爐的，能在店裡吃，都會覺得新鮮好吃些，可惜明白這個道理的麵包店老闆不多，寧願多放幾個展示櫃，也不願多留一些地方給顧客在店內吃，錯過增加生意的機會。

在羅省生活一段時間，看到不少著名的麵包店從沒有改變過，十年如一日，有的只會在附近多開幾家分店，移船就岸，化整為零，以為可以增加生意，誰知這樣一來，由於多開的門市部遠離製造工廠，產品不是很新鮮，買回家吃或在店裡吃沒有太大分別，反而引不起顧客的興趣，何況因為太方便又離家近，隨處都可以買到，反倒減少購買的欲望，產生反效果。

分店多，其實也會增加經營成本，如果因此關店，會影響品牌聲譽，得不償失。

最近有一天，媳婦突然來電，請我幫她到一家遠在格蘭岱的麵包店取預訂的生日蛋糕，要給兒子一個驚喜。我覺得很奇怪，他們住的西林高檔地區，應該有不少名牌麵包店，何需捨近求遠？

我按址抵達時，發現該店十分興旺，人潮洶湧，彷彿年宵市場，幾經辛苦才找到停車位。

上前細看，原來是一家古巴人開的麵包店，裡面還擠滿堂吃的食客。莫非我孤陋寡聞，怎麼從來不知有這麼一家麵包店？這樣受歡迎的麵包店，何以不多開幾家分店？

上網搜索，原來他們有好幾個地區都有分店，頗引起我的興趣。剛巧有一家分店在西科維納著名瑞典家具公司附近，我們正準備在星期一前往該公司搜尋歐式小餐檯，午後可趁機前往麵包店購買下午茶點，回味一下久違的西式下午茶。

這家分店靠近十號高速公路出口，很容易找。當日大概在下午一時半左右到達，起初還以為要靠手機搜尋，不意在半里前已看到有醒目店名的棕色大樓，這家分店規模甚大，有如一家豪華酒店兼餐廳，大門前排有一條人龍，最少有二、三十人等候進入這麵包店，時間是下午一時半，已過中餐時間，現場人潮非常誇張。好不容易找到停車位，立即加入人龍，生意好到這個程度實在罕見，幸而不到半小時就得以進入。

這家麵包店規模龐大，除有巨大的烤製工廠外，有圍繞工廠的麵包西餅展示櫃和兩個下單購買部，兩旁及巨型窗前設有飲食雅座，供顧客享用麵包美食和飲料，占據整座大樓的下層，好一個巨大的麵包店兼餐廳。

我們到櫃檯點了兩份夾肉麵包和兩杯咖啡，付款後，櫃檯小姐給我們一個電子定位器，找到舒適的座位後，員工會把美食送來，非常先進。坐下不久，夾肉麵包和咖啡果然送到跟前，準確無誤，讓人讚嘆。夾肉麵包新鮮，賣相甚佳，再配上特色的炸香蕉片，引人垂涎。我們從來沒有吃過這麼好吃的夾肉麵包！

到此，令我五體投地佩服該店的古巴老闆，他深諳食客心裡，知道在店內品嘗麵包美食，會特別新鮮好吃，吃完還會意猶未盡地多購一大包回家享用，即使要排隊等候，很多人都不計較。

後來好奇，再參觀他們的其他分店，情況大同小異，做法一致；每家都有烤製工廠，像一家獨立的麵包店，提供新鮮麵包和舒適優雅的享用空間，生意非常好，與其他著名麵包分店，大異其趣。

難怪他們的麵包店經營得那麼成功，還吸引許多遠道而來的粉絲，真是佩服、佩服！

古巴 咖啡 瑞典

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