「我不是叫你把碗盤放到洗碗機裡面嗎？你怎麼又忘了呢？再不洗，洗碗機就要發霉生臭了！」妻在廚房裡嘮叨著。其實我沒忘記，只是習慣性用手把碗洗乾淨，然後順手把它們放在晾碗盤的架子上晾乾，忘的是把碗盤放進洗碗機。

說起洗碗機，從小到大，直到出國以前，都沒有看過，更是沒用過，在那些年代裡，用手洗碗是天經地義的事，而且最後清洗剩下的髒水，還要留著澆花澆菜。

來美國讀書，住學生公寓，廚房裡有一台洗碗機，從來沒有使用過，只將它用來晾碗盤。日子久了，裡面累積了許多菜渣和油漬，開始發霉；花了大半天時間清洗，仍然沒有辦法完全把味道清除。從此以後，敬鬼神而遠之，再也不去碰洗碗機。

結婚後，有了自己的房子，廚房裡的洗碗機成為我和妻拌嘴的地方。妻認為洗碗機方便省事，高溫 殺菌去油汙，既衛生又安全，可是我覺得用手洗，省水省電，也很省時間，不必把碗盤堆在洗碗機裡，等上好幾天才洗。「就是因為你喜歡洗碗，所以洗碗機一直裝不滿，不能啟動，都是你造成的，你以為用手洗就省水省電；事實上，可能比用洗碗機更費水電。」妻又開始不停地嘮叨了。為了耳根子清靜，我只好敷衍她說，「好好好，以後不用手洗。」

江山易改本性難移，過兩天，我又開始用手洗。下意識裡，我壓根就不想用洗碗機，因為沒有那種習慣，只信靠自己手洗，既節省時間又方便，同時省水省電，何樂不為。妻又開始嘀咕：「洗碗機要是不常用，很容易就會壞掉，而且也容易發臭長霉。你喜歡花大錢去修理，那你就繼續用手洗碗吧！」這回我找不到理由反駁她了，因為我無法證明她說的是錯的。

好吧，就依她了，不過有一種情況，妻和我都有共識，家裡若有朋友客人來吃飯，一定要用洗碗機洗碗，原因很簡單，人多碗盤多，這時候，洗碗機就發揮它的功能了。

為了洗碗機的使用方式，我和妻溝通了半輩子，終於達成默契，大家心照不宣，誰動作快，誰就搶先「用」或「不用」洗碗機。舉個例子，吃完飯後，廚房水槽裡堆滿了碗盤，我若捷足先登，我就盡快用手洗完碗盤，晾在架子上；若是妻快一步的話，她就把碗盤放進洗碗機裡。

結果令人驚訝，廚房洗碗槽裡，再也看不見堆積的髒碗髒盤了。

想想，「洗碗機使用方式」只是生活中微不足道的一件小事，但從這些小事當中，我學會了彼此尊重，互相包容的祕訣。妻的想法我尊重，不能一概否認，只認為我的想法才是正確的；反觀之，我的老舊習慣和想法應該修正一下，不能老是一意孤行。

聽聽別人的意見，沒有什麼不好；彼此替對方著想，把該做的事做好，那才是最重要的。