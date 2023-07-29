女兒今年七月從新澤西州的莫里斯敦鎮，搬到紐約州的水牛城，我從波士頓 西邊小鎮到水牛城看她的新居，距離七百三十二公里。為了防止忘記帶什麼東西，我寫了備忘錄，列了十幾項，離開前一項一項畫掉。於是高高興興上路了。

開了三個多小時，我拐進九十號公路邊的服務站休息、加油。到了加油站 ，我一摸褲兜，錢包不在！趕緊在車裡翻箱倒櫃，全無蹤影。我把車開到一邊，靠著車門仔細回憶早晨的情況：早飯前，我把所有東西裝進車裡，把錢包放在飯桌上，早飯後，我抓起車鑰匙就走了，錢包一定留在飯桌上了。

現在，油箱裡的油不夠開回波士頓，又不夠開到女兒家。我趕緊給女兒打電話，希望她驅車四百公里，到我這兒救燃眉之急。但女兒說，她在等搬家公司的卡車，不能離開，建議我找個過路客，先借些錢。

我於是硬著頭皮問了一位中年女士，她搖搖頭；我又問了一個大學生模樣的男孩子，他笑著拒絕了。我並不覺得吃驚，因為在這前不著村後不著店的地方，誰會借錢給一個擦肩而過而且永遠不會再見面的陌生人？

我又給女兒打電話，她說：「妳可以去加油站服務台，我可以提供信用卡 號，看接受不接受。」我走到服務台，解釋了我當前的處境，問：「可以接受我女兒的信用卡號嗎？」「我們沒有這種操作系統，只能接受現金和真實的信用卡」，男服務生表示歉意。

我有點不知所措了，走進餐廳，在一張餐桌前坐下，難道就沒有辦法了嗎？

女兒一邊忙著指導搬家公司把各種家具往房子裡搬，一邊詢問我的情況。我坐在那，心裡納悶，怎麼備忘錄裡偏偏沒列最重要的錢包？

舉目四望，看著那些南來北往的客人輕鬆地掏出錢包，大方地付款，這些平時不經意的動作對於現在的我來說，簡直像舞蹈，羨慕極了。

我對自己說：「冷靜下來，一定會有解決之道。」我想到AAA，可是會員卡在錢包裡，甚至想到要撥打九一一，但是沒敢那麼做。

老坐著也不是個事，我站起來，踱進一間商店，踟躕到女收銀員前，解釋了我的困境。「妳有蘋果付款（Apple Pay）嗎？」她邊說邊拿出她的手機，「只要妳用蘋果手機就可以付款。」

我說：「有是有蘋果手機，可是沒有安裝蘋果付款。」

「那沒關係，」她說，「只要妳的親屬或者什麼人，把他的信用卡號告訴妳，妳就可以安裝了。」

我如醍醐灌頂，感謝她，回頭一看，已經有五，六個客人排在後面了，趕快讓開。

女兒把她的信用卡信息傳了過來，我安裝蘋果付款，順利加滿了油，一踩油門，轟然上路。