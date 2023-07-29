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外孫女的覺悟

陳旭

女婿給我們分享一段外孫女在托兒所的視頻，這個視頻是老師發給學生家長的。

外孫女出生在美國，因為父母都要工作，所以她不足半歲就上離家不遠的托兒所，現在三歲兩個月不到。在托兒所，老師會拿一本書，讓一個小朋友看圖講故事給其他小朋友聽，這是常有的事。

視頻裡，外孫女拿著一本書，其他小朋友圍了上來，外孫女說：「每個人退後一點，這樣大家都能看到」，圍過來的小朋友各自向後挪了挪。她這樣說，老師都有點驚訝，不管怎樣，小孩能認識這層道理和覺悟實屬不易。

我不知道這種情況在托兒所裡是否常常發生，老師會讓圍坐的小朋友們都後退一點，不然只有最前排的小朋友能看到書裡的畫面，其他的小朋友就看不清楚了，大家都退一點，每個小朋友就都能看到了。

經濟學和心理學上都提到「劇場效應」或稱「前排效應」，在劇場看戲的情境中，本來大家都端坐觀戲，突然前排有人起立，擋住後排觀眾的視線，後排觀眾只得也站起來觀劇。假如第一排的觀眾站起來，全場可能都要站著看了，大家都是買座位票進戲院，最後卻都站著看戲。

有些三四歲小孩子都能懂的道理和覺悟，成年的家長卻犯糊塗了，或者說道理能明白，可是做不到。別人家的小孩補習了，你不補習就擔心會落後，心裡的不踏實就會與日俱增，於是也得加入課外補習的惡性循環。所以我們的小孩課上得多，作業量大，假如多吃點苦能事半功倍那也好，就怕是事倍功半，小孩累得半死，成年後才發現沒有比人家聰明，也沒多長智慧。重視教育，少小多努力，沒毛病，只是方式值得深究，扭曲教育只有苦了小孩。

有時大家都後退一點，人人皆能看見，世界會變得更美好。只是焦慮的家長顧著爭先恐後超前，想到的只有自家利益。

有句話說，「兒童的世界才有對錯，大人的世界只看利益」，誰都不願吃虧，最後大家一起都吃虧了，這樣也算公平，只是代價有點大。

「劇場效應」告訴我們，個人追求利益最大化而不考慮他人利益的行為，最後可能還會導致群體悲劇的上演。

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