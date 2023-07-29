六月，荷風送香，陽光普照。適逢好友老陳生日，在洛杉磯 山谷大道一家中餐廳舉行生日派對慶生，一早我便去餅家選了一個草莓大蛋糕。生日派對在餐廳VIP房舉行，多日不見的朋友重逢，格外親切，大家有說有笑，充滿歡樂的氣氛。

宴席即將開始，只見一個身著黑色西裝帶著領結的機器人，眨著大眼睛，唱著歡樂歌曲，通過走道走進來，送來醉雞、燻魚、烤麩、海帶絲四個冷盤，服務生順手就把菜放到桌上。

這個比餐桌高一點的機器人，按桌號送菜，跑進忙出，給派對帶來了驚喜與歡樂，為派對增添了色彩。機器人既聰明又靈活，好聽話，完全按服務生下達的指令做事，送菜收盤子，一點也不馬虎，而且活潑可愛。當機器人推出生日蛋糕時，它又情不自禁地唱起「祝你生日快樂」的歌曲，帶動派對氛圍，讓人感受生日的歡樂。

上個星期天，我和朋友去羅蘭崗一家山西麵店用餐，這家餐廳麵點花式多，且口感正宗好吃，最受食客歡迎的就是山西刀削麵。可萬萬沒想到，做刀削麵的麵點師傅竟然是機器人，與人一樣高大的機器人，身著白色工作服，還戴著白帽子，站在點心製作房，隔著玻璃牆，正把一糰糰麵粉用「手工」一刀刀削成麵片，製作過程還帶有節奏；這個機器人一下子成了人人叫好的「點心師」了。

實際上，機器人早已融入我們的生活，這並不是什麼新鮮事兒。前幾天，老同學從紐約來洛杉磯度假，住進我家附近的聖蓋博 喜來登大酒店。五星級酒店的硬體設施可謂一流，從大堂、套房到餐廳，豪華、亮麗、舒適。我對站在大堂的機器人印象深刻，不見迎賓小姐，也沒有戴紅帽的行李員，迎接客人的是一群一米多高的機器人，並用英語問候客人，連連說：「歡迎光臨」，並詢問你住幾號房間。當客人辦完入住手續後，把隨身行李放在機器人身上，按下房間號碼，機器人便載著行李乘上電梯，直登酒店六樓，一直把行李送進客房，才跟你說「拜拜，謝謝」。

這家酒店大堂有八個機器人，它們也都有自己的名字，一起幫客人搬運行李，「迎新送舊」，充當客人的「引路人」，去餐廳、星巴克 、宴會廳、會議室、廁所等都有機器人的身影，機器人工作群頗受客人歡迎，這也成為酒店的一大亮點。

而「清道夫」小機器人在我家已落戶五年多了，扁扁圓圓的體型，蠻可愛的，成了我家不可或缺的成員。它刻苦耐勞，長年累月，當家庭清潔工。但小機器人也很調皮，它在幾個房間清掃垃圾，東鑽西鑽，連房間的角落都不放過。小機器人鑽進床底下、桌子底下清掃，有時狀況百出，被「卡」住了，我便像捉迷藏一樣，爬到床底下、桌子底下尋找它，幫它排除障礙，恢復運作能力，繼續工作。

機器人的崛起給人們生活帶來了方便，帶來了樂趣；然而，一些服務生、行李工、清潔工等，在機器人的衝擊下將會漸漸變少。機器人時代來臨，對人力市場將是一個挑戰。