風景明信片算是早期移民最能負擔得起、也鮮少買到外包他國製造的一種「純美國製」紀念品。(作者提供)

我在美國開始收藏明信片的年代，正是人人都還有在寄明信片的上世紀八○年代末期。舊金山 是個著名的觀光 城市，城中心各種大小商家到處都可見有風景明信片出售。

最出名的該屬Walgreens藥房，原本以服務本地居民為主的連鎖藥妝店，卻能看到展示風景明信片的架子曾經一個個杵著跟人一樣高，好幾款不同公司出產的系列攝影，坐落在入口附近，緊鄰處更搭配了一台自動販賣郵票的機器，方便顧客順便搞定郵資的需要。

便宜的時候，一美元可以買十張甚至一打，最常見的價格是五或六張一元，尺寸是四乘六英寸，也有小張版的三乘五英寸。還有一元三張或兩張、八英寸寬的長幅版本，透過廣角鏡頭在一條海平線上塞滿舊金山的高樓，以及將一幅幅城市特色美景印成一長條，摺成像手風琴那樣，郵寄這種特殊尺寸的明信片郵資需要加價。

剛來美國的前五年，對這城市的新鮮感宛若初戀，有好多需要了解與探索的地方，如鄉巴佬般，我經常揣著一張公車地鐵 兩用的月票，搭車四處轉悠，發現有特價明信片時，便買幾張帶有城市特色的風景回家；有些景點甚至是先經由明信片上的誘人圖案「介紹」，才曉得有此地可遊，按地名查了地圖，尋找最近的公車站，即便離家遠點兒的，幾番轉乘也能到達目的地，混在導遊們搖旗帶領的雜沓人群裡，享受與見識跟觀光客們一樣追求的美景。

之所以會買這些觀光客在買的東西，純粹是出於那個時候用傳統底片相機拍照價格昂貴、且根本拍不出那麼專業又好看的考量。而最常見的事實，是親手用相機拍下的實地景象跟明信片上看到的十分不同，總是非常納悶，該走到哪個角度、得在什麼樣的光影之下才能拍出如此經典而無敵的風景？當時不曾想到或懷疑過照片有被技術修改的可能。

風景明信片算是早期移民最能負擔得起、也鮮少買到外包他國製造的一種「純美國製」紀念品，無論是自己留著觀賞、還是寄給不曾出過國的筆友或親戚作為禮物都很划算。在社交媒體尚未發明與普及之前，能向國內親友們「曬」海外生活多采的語言，除了文字與親手攝下的照片之外，也都寄語在這些必隨著歲月逐漸泛黃的風景裡。

根本就沒有把這些卡片留成骨董的想法或野心，因為萬萬不曾想到，風景明信片會隨著觀光景氣的沒落而萎縮，更隨著手機帶攝像機拍攝功能的進步，而逐漸在觀光城市裡淡出到幾近銷聲匿跡。

早期的美國作家或旅行家，也有每到一地便給自己以及親友寫寄明信片的習慣，藉由明信片上的郵戳以及自己留下的字跡與心情隨筆，將瞬間的靈感轉作具體的證據存留。如今，因為科技的便利、人們拿筆寫字的機會越來越稀少，手稿說值錢不值錢全看是誰寫的。或許我可以從此刻開始給我的後代寫點明信片，埋入「時空膠囊」，囑咐五十年以後再挖出來看，說不定那也能成為一種遺產。

紙質明信片，在二○二三年的今日有很多已被列入骨董分類，也許真有這麼一天，電子明信片也會被精明的商人，以某種形式將它們定義作骨董？