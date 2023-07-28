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鈴鐺般的藍花楹

葉宗貞

有一種樹幹挺拔、葉子舒展如大傘、花朵是紫藍色的植物，是的，就是現在正在開花季節的藍花楹。

開車經過附近的街道，看著一整排盛開的藍花楹，猶如穿越紫藍色的隧道，頓時心情爽快無比，享受剎那間的美麗街景。家中後院有兩棵藍花楹，多年前從home depot買回來，那時是細細長長的，只有幾枝枝葉；而今年的藍花楹一串串如鈴鐺般盛開在我家後院，掉落滿地的藍花有如紫藍色的地毯，每次在後院澆水時，都會站在樹下好好欣賞一番。

記得孫女兩歲時候在樹下開生日派對，這幾棵大樹可是幫了不少忙，擔心大太陽下太曬，我們將小孩的戲水游泳池、溜滑梯、小沙灘全部放在遮蔭的大樹下，孩子們玩得不亦樂乎，大人們也安心地在旁享受烤肉的樂趣，一個下午孩子們玩疲倦了，就躺在自己的娃娃車上呼嚕呼嚕地睡著了，這甜蜜情景一直留在我腦海裡。

第一次看到藍花楹開花時以為是鳳凰樹，只因在台灣讀書，每年畢業季節驪歌初唱時，黃色或紅色的鳳凰樹開滿了花。多年的錯誤直到朋友談起再上網查詢，原來我家的是舶來品藍花楹。

藍花楹這個名字很美，樹高大酷似鳳凰木，其實不盡然相同。藍花楹是紫葳科，高可達十五公尺以。春至夏季開花生於枝條，花冠為扁管狀的藍紫色小花，下端膨脹成鐘型像個小喇叭，盛開時全株花序密集，串串紫藍色的朵朵小花聚集在枝頭，薄薄的花冠帶著好看的小波浪捲。

花期約一個多月，花邊開邊落，落花繽紛使地面呈現一片浪漫紫色。藍花楹的果實為蒴果圓形、木質、扁平略似錢幣狀，邊緣呈波狀，果期約在九月至十二月。美麗的藍花楹不只名稱優雅，它開出的串串藍紫色小花，為初夏染上夢幻的色彩。

每天在後院給草地澆水時，總是會站在藍紫色的天然地毯上，邊工作邊欣賞這大地給了我美好時光；有時下午會坐在樹下乘涼看書報、有時在那發呆，真是愜意的好地方；當然最常的還是和孫女在樹下玩遊戲打球，要不看著孫女跟鄰居的小孩一起在後院玩捉迷藏。

前人種樹後人乘涼就從我開始，自己享受、兒孫也遮蔭，何樂而不為？

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