長子五月份甫自大學工學院畢業，獲得了去年暑假實習單位的回聘邀請，正忙於安排紐約的住宿事宜，準備八月中前往工作單位報到。他經歷了一套完整學校教育的洗禮，不過憶起兒子幼時踏出第一步進入這個體系時，卻有一段並不愉快的小插曲。

兒子出生於北加州 東灣，自小就和一位長他十天的同齡男孩亮亮玩在一塊兒。亮亮和姊姊依依、雙親和奶奶一家五口，跟我們比鄰而居，兩家的距離僅兩百多公尺，加上亮亮的奶奶還與太座均是江蘇蘇州老鄉，更顯親上加親，所以我們兩家逢年過節都在一塊兒慶祝同歡，感謝亮亮一家讓我們在此異國他鄉，感受到濃濃的溫情和關照。

依依當時在一所私立的C學校就讀，C學校在東灣地區頗負盛名，聽說教學方法極為新穎，亮亮雙親邀請犬子和亮亮作伴，準備就讀當年C學校秋季班的半天幼稚園小班學程，以便讓孩子們早些適應學校的群體生活和學習英文。

我們兩家在當年四月就相偕前往C學校替兒子們完成登記。由於姊姊依依是小學部的在學生，亮亮很快地獲得了優先錄取名額；而犬子則排入了秋季班等待名單中的第六頁，看來犬子在秋季班入學的機會是微乎其微了。太座和我心生一計，讓犬子獨自加入C學校於五月底開課的半天暑期班，如此以暑期在校生的資格，或許可以直接取得秋季班的入學優先權。

如此，原先一句英文也不會說、時年兩歲九個月大的長子在五月份率先進入了C學校。猶記得入學前我們還替兒子展開心理建設，尚且幫他惡補了上廁所、要喝水、肚子餓的英文表達方式。所幸在暑假期間，他很喜歡課堂中的白人女老師，他也大概只學會了Water、Daddy、Thank You數個英文表達方式，雖然投資報酬率不高，但兒子總算可以和亮亮在秋季一起手牽手上學去了。

翌年一月間，我被告知要參加家長會議，這是我第一次和犬子的印度 裔老師會談，言談的詳情已不復記憶了，不過多是數落兒子的不是，加以印度裔老師的英文口音極不地道，我感到不適，但也回家和兒子實地了解，不過兒子實在太小了不得要領，太座和我商議後決定觀察一陣子再說。

又過了數周，我再次被請去了學校辦公室，這次是和C學校的學前教育部 主任會談。

她倒是開門見山地提出需求，直說C學校是一個「學術導向」的機構，犬子達不到學校的學術標準，所以只有兩種選擇：留級或者轉校。即便我說出犬子還不到三歲半，如何評鑑學術成就？學校當局應該給予更多的耐心和觀察，但是高傲的部主任不理會我的異議；剛好當時我接受了公司由加州調往德州的工作指派，正準備搬家中，所以即刻讓犬子辦理了離校手續。

來到休士頓，長子和此地新的鄰居一同作伴上學，進入了蒙特梭利學校，班主任很快發現兒子在繪畫上不錯的表現，當年的聖誕派對邀請卡就是兒子所做。接著他進入公立小學、中學，一路順暢地到大學畢業。看來那位近二十年前的準幼稚園留級生，並不存在任何學術上不足的問題，如今思之，不覺莞爾。