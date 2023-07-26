我家的兩個孩子都十分喜歡烏龜，但美國寵物店不賣烏龜，所以養烏龜的心願一直未能實現。

去年夏天，有朋友送了我們一隻小箱龜，那是北美常見的普通烏龜，比成人的手掌大一點，龜殼上布滿黃褐色花紋，在我家孩子的眼裡，就是世界上最可愛的小動物，從看到牠第一眼開始就愛不釋手，爭相抓著烏龜來端詳。在網上尋找信息辨認牠的性別，最後確定那是一隻公烏龜，在激烈地討論和爭執之後，他們幫烏龜取名字德比，他們還準備了一本精美的筆記本，用於記錄德比的日常生活狀態。

在孩子們的喧囂和興奮中，我在網上給德比訂了箱子、龜糧還有喝水槽裝飾的假山等，信用卡 叮噹扣款的時候，我不由得感嘆，烏龜的待遇和居住環境比我好太多了。

德比對這些一無所知，也或者是很有感覺，牠警惕地瞪著眼睛看著陌生的一切。不知道是不是不習慣，德比習性大變，不僅不吃龜糧，而且有強烈地逃跑欲望；牠日夜不停地撞擊箱子，發出巨大的噪音。

一轉眼，冬天來臨了。突然有一天，發現德比一下吃了很多，然後縮進厚實的乾草裡，一動不動。我們猜想，牠是不是開始冬眠了？只是室內有暖氣，牠是如何感知冬天來臨了呢？

我便更加仔細觀察牠，發現牠偶爾也會出來一下，有幾次居然是大便，難道牠也知道講究衛生？只是無論放什麼食物，我都沒有見牠再吃喝。春天到來的時候，忽然有一天牠就爬了出來，翻滾起來，感覺像人類的洗澡。

我把那些乾草都丟了，一個冬天，那些乾草給德比弄得又潮又髒，只是一直無法了解在有暖氣和空調的屋內，德比是如何精確無誤地感知季節變化的？

孩子們也找不到問題的答案，他們對德比的興趣在逐漸降低，偶爾想起跑去看看，那本德比的日常筆記本，如今也變成了我一個人的養龜日記。