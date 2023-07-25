前幾天我們突然接到小兒的短訊，大意是說他們全家四口正在機場等候登機，要去哥斯大黎加度假一個月。小兒不太分享他家的細節，我們也不會去細問他們家中事，但這一個月的旅遊，去的是一個我幾乎一無所知的地方，我大吃一驚，查了一下，原來在中美。

我回覆時只好對他說：旅途愉快，一切平安；但心中在嘀嘀咕咕：美國境內大好河山，玩都玩不完，要去這種地方幹什麼？

晚上我又接到小兒的短訊，更是嚇我一跳，說他們抵達哥斯大黎加的機場，小兒的妻子金娜卻不能入境，因為她的護照被通知「已被偷」。這事太奇怪了，她手中的護照的確是她的，沒有被偷，他們在機場也嚇呆了，眼看別無他法，小兒只好帶著兩個約十歲左右兒子入境，媳婦金娜只好「遣返 」原處：美國舊金山 。

那時已是深夜，全家在機場都筋疲力盡，小兒帶兩個兒子去他們租的海邊住處；而金娜自己在機場過夜等下班飛機。我問她在機場過夜危不危險？害不害怕？她說：「他們給我一個人一間住處睡覺，外面有一女警員看守，所以不害怕。」我仔細一想，根本是被監禁，有守門的在看管，害怕她偷偷入境。金娜告訴我她只睡了兩小時，無法入眠。

我問她飛回舊金山只持有「被偷」的護照，如何入境美國？她向海關報告實情之後，護照被沒收，她用她舊金山的駕駛執照才入境。到現在還是沒有人能解釋這是怎麼一回事；她大約四年前還用過這護照，為公司出國出差；後來她轉到另一個公司工作，就沒有出國過。

本來她要在這次度假後去上海出差的，金娜說這事遲早要發生，幸好這次出的亂子是在中南美州，否則會被困在上海了，如今中美又關係惡化，入境上海時會受到如何處置，就不得而知了。

金娜回到家中，立即申請新護照，因為她要盡快再去哥斯大黎加與家人團聚，想要愈快愈好，只好求助專門辦理快速護照的公司。就這樣，她費盡心力，花錢操作，居然三天後就拿到新護照。她總算鬆了一口氣，當晚就搭飛機去哥斯大黎加與家人團聚。這個一波三折的「家人團聚」就有了更深的一層意義。