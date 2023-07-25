德國 的經典小鎮遊有數條美輪美奐的線路，如最著名的浪漫之路、摩澤爾河畔、萊茵河畔等等。摩澤爾河畔，一棟棟風格迥異、各有特色的童話小屋，背靠青山綠樹，沿著摩澤爾河，隔河對望；抬頭望向那神祕古老的城堡，突然明白，為什麽西方經典童話故事裡的小鎮，總是如此神祕而多姿多采。

德國，一個極其嚴謹認真的國家，據說幾百年來，每棟房子的設計圖案都被一一保存良好，所以兩次世界大戰後，德國人能按圖紙，重新建造和原來一模一樣的房子，使得今天的德國仍完好保留了幾百年前設計建造的老城風貌。

然而，在二戰中被摧毀嚴重的城市卡塞爾，戰後沒有按古建築重建，而是從頭規畫，建設了新城區。如今的卡塞爾被綠地和花園環抱，十分舒適宜人，是名副其實的花園城市。

其中，最著名的花園就是威廉高地，那裡有在卡塞爾所有地方都可以看到、超過八米高的大力神雕像；雕像下有巴洛克風格瀑布、浪漫的溪流、迷人的湖泊、五十米高的噴泉、植物群的山谷，還能眺望市景。

浪漫之路始於維爾茨堡，終於菲森，全程近五百七十七公里，穿過三十七個傳統村莊、小鎮，有多個中世紀小鎮、德國風情的新農村景色、高聳的阿爾卑斯山脈和寧靜的湖泊。置身其中，不知不覺地放慢腳步，細心品味這如畫般的浪漫美景。

維爾茨堡有「德國維也納」之美稱，處處充滿浪漫的藝術氣息。舊城區的美因河老橋上站滿了遊客，三五成群，人手一杯當地特產弗蘭肯葡萄酒。夕陽斜照下，舉杯相邀，小酌慢品，歡聲笑語不斷；放眼眺望，碧波蕩漾，綠水河畔，紅瓦白牆。「浪漫之路」由此徐徐展開，充滿柔情蜜意。

而有「中世紀明珠」之美稱，小而精緻具有童話氣息，宛如迪士尼 的夢幻小鎮羅騰堡，是德國所有城鎮中，保存中世紀風貌最完整的小鎮，漫步在石頭小巷中，彷彿穿越到中世紀。更不用說坐落在菲森懸崖峭壁上大名鼎鼎的新天鵝堡，白色大理石建築，尖塔高聳，風格獨特，被稱為「童話般的城堡」，迪士尼樂園 的城堡即仿此建造。

浪漫之路在此完美結束，但菲森市區的萊赫河、多瑙河的右支流，詞窮的我找不出準確的字眼來描述其特殊的綠或藍。那波光粼粼、徐徐流淌的水，將浪漫情懷駛向永恆。

波茨坦，一個皇宮的聚集地，著名的無憂宮是根據腓特烈大帝的草圖設計而成。這個早年因不願忍受父王的專制而出逃，但最終為繼承王位而屈服的太子，登基後卻成功擴張國土，使其統治的普魯士成為歐洲軍事強國。無憂宮富麗堂皇，重金打造，但又像藝術宮殿，牆上的畫只有愛，沒有戰爭的痕跡，還直接將大自然帶進室內，到處是花香鳥語。令人浮想那集文采、將才於一身的帝王，在花好月圓、戰火紛飛之間的切換。

德國，集現代與古老、現實與童話、浪漫與嚴謹、發達與方便於一體，山巒黛綠、風光旖旎，一片靜謐之美。