我住的房子在一個街道的轉角處，右邊的小街很短，只有四戶人家。小街對面也是處於轉角的鄰居，我們兩家的車房出口都在這條小街上，所以時常見面，尤其是倒垃圾的那天，都有機會碰面、打招呼或閒聊。

大概一個月前，兒子出差到佛羅里達一星期，為了我方便開車進出，他把車子停在旁邊的小街上。那天清早，我照常出門晨走，回來後，還沒來得及打理早餐，門鈴響了，原來是鄰居K先生帶了小女兒出現在門口。

這位鄰居說他太太清早出門倒車時，碰擦了兒子的車，他又帶我到兒子車旁查看，確實是有一塊筆記本大小的痕跡，但我感覺不嚴重，或許車子洗一洗打打蠟，就看不出了。但他說不管如何，要兒子回來後把車子開去修理，費用全由他負責；我安慰他不要在意，他們家每星期三都有洗車公司派人到府洗車，也請他們順便把我兒子的車洗洗看。

過後我把擦痕照了一張相，傳給了兒子，他回說：「我看沒什麼，不厲害。」到星期三車子洗了也打蠟了，幾乎煥然一新，遠看沒有痕跡，仔細看還是有一點凹痕。下周兒子回來，他覺得沒什麼，我還是要他到K先生家去講清楚，免得他們一直掛在心上。

兩周以後，晨走回來，我又遇到K先生正在把垃圾桶拖出來，我說今天才星期一，怎麼就把垃圾桶拉出來，不是星期三垃圾車才來嗎？他說他們一家要出門一星期去參加親戚婚禮，所以先拿出來。我馬上說，那等垃圾倒走，我把它們推回你後院去，順便每天晨走經過你家大門，如有包裹我也放進你後院去。

美國國慶前一天下午，手機有短訊，K先生問我是否在家？「在」。不多時門口出現了他們全家，K小妹手中捧了一個大盒子給我，並說：「Happy July 4th！」是一個非常精緻的水果蛋糕。K先生感謝我這一個星期以來的包裹和垃圾桶服務，K太太一再說感謝我們對她的碰撞過失不追究，非常過意不去，認為我們太大量了，她已向他們的洗車公司為兒子和我的車訂購了二十次洗車服務。

這下換我不好意思了，我知道到府洗車的專業服務不便宜，只好讓兒子下班後去謝謝他們。

西諺「Life is a two-way street」，真是如此，人際關係是一條雙行道，有往就有來，而且是來來往往，絡繹不絕的。