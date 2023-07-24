莎士比亞是享譽全球的英國偉大戲劇家，他一生寫了三十七部劇本、兩部長詩、一百五十多首十四行詩，創作之豐可見一斑；他的作品針砭時弊、解剖人性、幽默風趣，嬉笑怒罵皆成文章。上大學時就是我崇拜的偶像，一直想看看他的故鄉是如何能孕育出如此傑出的藝術家。這次去英國旅遊，行程恰好有他的故鄉史特拉福，立即報名，以償多年宿願。

遊覽完牛津以後，旅遊團驅車前往位於英國南部埃文河畔的莎翁故鄉史特拉福鎮。埃文河從鎮中蜿蜒穿過，滋潤了小鎮，也給小鎮帶來迷人的旖旎風光。小鎮不大，建築多是哥德式，古色古香、典雅深邃、寧靜而安詳，有一種濃郁的人文氣息和厚重的歷史感撲面而來。

莎士比亞的故居位於小鎮的亨利街，街口有一座雕塑 ，表情滑稽、動作誇張，雖然醜卻頗可愛。我想應該是莎翁劇中的人物。英文說明：「在人們眼裡他很醜，但真正醜的是說他醜的人。」一陣見血地戳穿了偽君子的醜陋本質，形象地詮解了莎翁劇作犀利深刻、振聾發聵的社會意義。

大師的故居在街的左側，是一棟帶閣樓的二層樓房。典型的英式風格，木質結構、紅色起脊瓦頂、黑格子的土黃色牆面，門窗突出於牆體之外，一下子把呆板轉化為鮮明生動，富有變化，建於十六世紀，是莎士比亞家的祖宅。

莎士比亞的妻子是富人家的小姐，莎士比亞很愛妻子，婚禮在故居舉行。

現在室內陳列的家具擺設都是當年舊物，有鮮明的英式古典風韻，院子後的花園很大，花木、假山、池塘，漂亮別致。這裡以前並不是莎士比亞家的，當地政府為了妥善保護莎翁故居遺址，出資將周圍房子土地買下，開闢這座花園和附屬用房。

埃文河在亨利街的另一端蜿蜒穿過，岸邊廣場是小鎮居民休憩遊玩的場所，年輕情侶在河畔散步、老年人坐在長椅上聊天、夫妻帶著他們的寶貝或走或坐，悠閒自得。水鳥咕咕叫著，在熙攘的人群中覓食，飛上座椅，甚至飛到人們的頭上、肩膀上恣意胡為，引來的卻是笑聲一片。

廣場中央是一塊高地，上面矗立著莎士比亞的塑像。莎士比亞身披斗篷，左手持一卷文稿端坐在椅子上，飄逸瀟灑，寬大的前額，充分表現出他的思想深邃。塑像基座很高，莎翁如高坐雲端 ，使人對這位大文豪有高山仰止的崇敬感。

埃文河在廣場分為兩支，一支穿過木橋繼續向前，一支繞過廣場穿過馬路流向左方，分流前的河道寬闊、水量豐沛、奔流洶湧。兩岸綠樹蓊鬱，枝葉垂拂水面，歐式建築掩映其間，若隱若現，頗有綠蔭掩危樓的意趣；唯左岸的三一教堂哥德式尖頂橫空出世，穿透重重濃蔭，直刺藍天，在夕陽輝映下金光閃爍，熠熠生輝。

三一教堂與莎士比亞有千絲萬縷的連繫，莎士比亞的生日公認是一五六四 年四月二十三日，其實這並不是莎士比亞真正的出生日期，而是他在三一教堂受洗禮的日期。莎士比亞出生平民家庭，地位卑賤，出生時沒有文字記載，無法查到準確的出生日期，幸虧教堂有他的受洗紀錄。一般嬰兒出生後，幾天內會到教堂接受洗禮，與出生日不會相隔太遠，便將他受洗禮日期定為出生日期。