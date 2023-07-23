我在以美國第一任總統喬治‧華盛頓（George Washington）命名的大學攻讀博士。一九九六年，校長Stephen Joel Trachtenberg送給入校新生一個禮物：一尊銅鑄的河馬 。(作者提供)

在我逛動物園 的記憶中，河馬(Hippopotamus，簡稱Hippo )，一個浸泡在水池裡的深紫色大動物，其貌不揚，只記得河馬有一張號稱「世界第一」、令人驚訝的大嘴。

九○年代，我在以美國第一任總統喬治‧華盛頓（George Washington）命名的大學攻讀博士。一九九六年八月，校長Stephen Joel Trachtenberg送給入校新生一個禮物：一尊銅鑄的河馬 。

據說，波多馬克河流經華盛頓總統的故居美儂山莊（Mount Vernon）的那一段有幾處淺水灘，當年常有河馬在那兒出沒。華盛頓總統和夫人在夏日的夜晚坐在房前乘涼時，每次看到河馬，他們總是很開心，認為河馬會帶給他們好運。

Trachtenberg校長是在新英格蘭 地區度假時，在一家骨董店買到這尊銅鑄的河馬，他不僅希望這尊河馬給新生帶來好運，也提醒同學們，不要忘記喬治‧華盛頓大學可以追溯至美國獨立戰爭的悠久歷史。

一七九○年，喬治‧華盛頓將軍、民選出任美國的第一位總統，躊躇滿志，在他的第一次國情咨文講話中，提議在美國首都建立一所大學，以期「創造一個更偉大的世界」。後來，喬治‧華盛頓總統在他的遺囑中，把財產中的大部分留給了建校之用。一八二一年二月九日，國會立法建立哥倫比亞學院（Columbian College），即喬治‧華盛頓大學的前身。

這尊銅鑄的河馬，約三米長，兩米高，深棕色，憨態可掬。圓滾滾的軀幹下，四隻胖胖的短腿，一條尾巴調皮地擺向一邊。

河馬的頭奮力向上傾，一張大嘴巴張開近九十度，圓圓鼓鼓的大眼睛和一雙小小的耳朵擠在一起，從正面看，眼睛和耳朵幾乎排成一排。

有一年統計學課期末考試，我考得不好，心裡很沮喪，走過河馬時，就在旁邊的椅子上坐了下來。我望著河馬，心想，博士課程有二十二門之多，門門要堂考，我才完成了一半，後面還要做博士論文，我已年過四十還能完成嗎？想著想著，眼淚不禁流了下來。哭了一會兒，心情有所平靜，就從椅子上站起來，走到河馬前面，原本是想摸一下河馬的嘴唇，目光卻停在河馬旁邊豎立著的銅牌，上面刻著同學們收到這尊銅鑄河馬後寫下的座右銘：「在藝術的追求中尋求智慧，在科學的探索中尋求快樂，在政治的實踐中尋求美麗。」

我再看河馬，它似乎是聽到了我的心聲，眼睛亮亮的，充滿肯定的眼光，大大的嘴巴好像是在說：「能，你一定能的。」

今年五月與朋友們去南非 旅遊，兩次乘船看風景看動物，都看到了成群的河馬。

特別是在尚比西河那次，夕陽西下，波光粼粼，十幾隻河馬聚在一起，在湍急的河水中游泳、嬉戲。還是那紫色的大嘴巴，一會兒浮出水面，一會兒又沉下去；還是那胖胖的軀幹，在水中時隱時現；還是那擠在一起，差不多排成一排的圓圓鼓鼓的眼睛和小小的耳朵，一雙雙亮晶晶的眼睛望著興奮的遊客。

南非之行讓我有機會看到很多動物：羚羊的優美、獅子捕食的兇悍、象群對首領的順從、金錢豹的灑脫、長頸鹿的高貴，還有斑馬伴侶的卿卿我我，都令我喜出望外；然而，醜醜的河馬從水裡探出半個頭，大大的嘴巴、小小的耳朵，還有那一雙好奇又睿智的眼睛，還是我的最愛。