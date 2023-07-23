二○二二年底去夏威夷 看望黃文輝夫婦，他們滿屋子鋪天蓋地的藝術品，看得我們目瞪口呆。各式各樣手工藝品中，我一眼相中他畫的酒瓶子，上面畫的人頭戴著眼鏡，從眼鏡上方瞪著我們看，色彩鮮明，形象逗趣；瓶子反面則畫了一隻調皮黑貓，白色鬍鬚左右飛揚。看了這藝術瓶子，我的藝術細胞蠢蠢欲動，心想回家要開始畫瓶子。

回到家中廚房，左看右看，醋瓶、酒瓶、醬油瓶，個個皆半滿。瘦瘦的瓶子貌不驚人，也無太多空間可畫，回收袋中瞅瞅，則只有報紙，猜測可畫的胖瓶子定是烈酒瓶，像是威士忌一類。而我，滴酒不沾，何來此瓶？

從此，心中有瓶，四處找瓶。皇天不負有心人，附近開了一家很大的舊貨店，別人家的棄瓶，轉眼成了我眼中的寶瓶，三元、五元，價廉物美，小心翼翼搬回家中。

從此，一有空就畫瓶，一坐數小時，茶飯不思。先為透明的玻璃上色，一層層塗上壓克力油彩，玻璃光鮮滑溜，黏黏的壓克力顏料，並不肯服貼就範。只有耐心地一次又一次，給光溜透明玻璃強行塗上不同色彩，而色彩的調配是經過三思才後行的，瓶上有層壓克力，就可以在上面作畫了。

望著五彩瓶，畫什麼呢？不會畫男人，只會畫美女；不會畫龍蛇，只會畫貓狗；不會畫風景，只會畫花卉；畫自己所能掌控的吧！畫美女，表情各有不同；畫各種花，瓶上爭艷，荷花則一枝獨秀；畫動物，最喜歡的仍是熊貓。

去商場，會暗暗注意瓶子長相，非圓即方，多半貌不驚人。但一天在Safeway，居然看到一個義大利 醋瓶，蓋子像魚尾，瓶肚滾滾圓，擠在諸瓶中獨領風騷，挑逗了我愛瓶之心，醋心蕩漾，前後買下五瓶。從此見到親友就問：「吃醋嗎？」「吃！吃！」原來喜歡吃醋的人還真不少，我也因此畫了五個俊俏的空醋瓶，五福臨門，增添了家居喜氣。

好友章瑛也遞上三瓶子，小小四面瓶，高高三面瓶，更有個設計特別的瓶子，瓶蓋上還站了鐵騎士，挑戰我的畫瓶技術。靈感枯竭時，不免借助黃文輝有趣的設計。

買到一玻璃茶壺，形狀逗人喜愛，請客正好用。左看右看，畫成藝品乎？保留原狀乎？兩天後，玻璃茶壺終於在我畫筆下改頭換面，變成了只能觀賞的紅藍茶壺。寄給黃文輝看，他馬上在電腦上把茶壺畫成小象，壺嘴是象鼻子，壺身是象頭象身，壺把正好當象尾，我就依樣畫葫蘆照著重新把茶壺畫成隻小象。這個有粉紅大耳朵、暗紅色小象壺，惹人憐愛，不知全世界找不找得到第二把？

文友均怡有許多她心愛的書孩，建議我把畫的瓶子叫瓶孩，自從賦予冷冰冰的玻璃瓶藝術生命，我心中滿是溫柔，她已洞悉，一語正中下懐，「瓶孩」，多好的建議。

無心插柳柳成蔭，數數瓶孩，竟有三十個之多。