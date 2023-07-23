初夏，起大早出城搭機，將前一天租來的車往大湍市的福特機場開去，車拐彎轉到租車 公司特定地點停妥，交還鑰匙後，再搭美航班機飛芝加哥 轉機。

走過美航通艙甬道，進入小飛機前，規定乘客必須交出隨身攜帶的手提小行李箱、嬰兒車、兒童座椅或放不進頭頂櫃內的物件，都要被集中搬運上機場拖車，載運到該班飛機底艙安放。我們進入機艙後，迅速找到機場櫃台人員畫定的兩個並排座位，就在最前頭的第一排，腿距空間較大，比較舒適，由於起早趕路，頓覺有如被回饋了而身心放鬆。

下機時，隨旅客提取託運的隨身手提行李。這個深藍色的「小圖米」（Tumi）是女兒送的聖誕禮物，還是第一次使用呢。眼見搬運員工把行李一一擺放在出艙口的甬道旁，我急快向前，瞄個大概，不想阻礙後來旅客提取的速度，拿了小行李就疾走入錯綜廣袤的芝加哥機場內，看屏幕、尋登機門，繼續接趕飛機。

只見先生拖起小圖米嘩啦啦快走在前，我落後愈看愈不對，嶄新的手提行李箱，雖然不怎熟悉加上之前從沒用過，但也不至於才搭一次班機，就略顯舊態？怎麼還鑲著紅色邊框？我記得曾繫上機場美航公定的行李標籤，眼前這個深藍滑動箱子卻是光溜不帶任何標誌，走近再仔細辨認，不好了，竟然提錯行李。

果然，忙中出錯，欲速則不達。心急地告知先生，兩人趕快往回走，就在剛才出關處，有一對儒雅老夫婦正杵立櫃台前詢問，地上擺放的深藍提箱，可不正是我那只嶄新的隨身小圖米？我對老夫婦不住地道歉，老先生寬宏大量，一笑了之。易位而處，換成是我發現隨身行李不見，恐怕因為下落難料，定會心急不安又臉色欠佳，犯錯在我，先生也難免連帶不樂。反觀這對老夫婦，兩人不慍不火，見我忙不迭地道歉，還報以微笑，轉上電梯前，我又再道一次歉，這回，連老太太都笑開了。

失物各歸原主，雖然心驚，所幸沒事，真誠道過歉，心安了點，倒是早先坐頭排的喜悅心情，被這道烏龍插曲驅趕一空。也許凡事歡喜過早，容易有意料不到的小驚險，小小的禍福相倚逸事，記取該有「順境淡然，逆境坦然」的恆常心態，配備以平和的「穩當」，才能走長遠的路。