退休 五年了，時常和朋友們琢磨著如何保持身體健康，不指望長命百歲，但至少能延緩衰老，不要太早被疾病折磨，退休後的黃金時光，正是辛苦一輩子的我們要好好把握享受的。

影響健康的因素很多，舉凡飲食、睡眠、排便、運動、心情等等，有些問題只要願意努力，總會看到成果，但也有些問題卻是積習難改。我很注意飲食營養均衡，也保持規律運動，而致命傷就是睡眠和排便。

我是夜貓體質，從小就是越晚精神越好，而且心思細密，一點小事都會干擾心情，很難放心入睡，每晚要在床上翻來覆去很久，想盡辦法也很難找到睡意，第二天要早起上學上班，自然精神不好，長期惡性循環的結果，就是每天都很害怕上床。

退休以後以為不用早起上班，應該可以改善，卻不料沒有任何進展，試過許多方法也不見成效。去年下台階時一腳踩空跌了一跤，醫生診斷由於我的骨質疏鬆很嚴重，竟然導致脊椎壓縮性骨折，除了穿戴護腰三個月，還要復健好幾個月，幸好還可以走路，醫生囑咐補充鈣質和維他命D，希望骨骼強壯些，可以避免以後再摔跤又骨折，而陽光是最好的維他命D來源。

我每天中午遵醫囑，到太陽底下散步曬十五分鐘，大約過了一個月，由於骨質是否成長，短時間很難判斷，正想找機會偷懶，卻意外發現睡眠品質有明顯改進，本來還不相信是曬太陽的結果，但上網一查，才發現陽光有調節褪黑激素的功能。

我怕曬黑也怕花粉過敏 ，一輩子躲著太陽，現在才發現，太陽是我們最好的朋友，不但可以補充維他命D，而且竟然解決困擾我多年難以入睡的問題，從此每天中午乖乖地出去曬太陽，晚上就可以一夜好眠，多麼神奇啊！

說起便祕 ，也是我的多年頑疾，每天吃很多蔬菜水果，也勤於運動喝水，可不知為什麼就是頑固不通，每次看別人幾分鐘就可以解決，簡直羨慕嫉妒恨，很少自然產生便意，每天要坐上馬桶大半天，還不一定有結果。

聽說生菜沙拉很有效，但是我缺了好幾顆牙，吃沙拉對我是一大酷刑，幾月前女兒回家時，和我分享了一道簡易果菜汁，主要是綠葉青菜（一份沙拉的量）和一杯水，再加少許冰凍藍莓，高速打半分鐘，居然很好喝，重點是很有效，而且方便迅速，謝天謝地更要謝謝女兒，我終於也有順暢的一天。

睡眠品質良好、排便通暢，應該是身體健康的必要條件，對很多人來說可能一點都不稀奇，但是對於掙扎奮鬥了一輩子的我，卻是有如神賜，身體自然的產生睡意與便意，竟是如此幸福的感覺，雖然有幾分不雅，還是忍不住要野人獻曝，希望也可以幫到有需要的人。