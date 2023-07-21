早知道何校長的老公退休 後喜歡種果樹，前些天受邀到他們家後院的果樹園摘水果，才見識到，那何止是喜歡，簡直是熱愛！

前、後院的果樹排列整齊地逾百株，是累積多年的成果，計有李子、桃子、柿子、亞洲水梨樹，還有五棵紀念雙親的梅樹，說是對果園的瘋狂，肯定不為過。

何校長的老公是唸建築的，一人打理整座果園，我們跟著何校長稱他為園長。園長將原本森林似的山坡後院，規畫整治為階梯式的草地，上下方便，還可供練習打高爾夫球，設計之完善，不時有路人以為是公共公園而進入納涼、休息；園長只好補種了一長排的柏樹豎立私人住宅的界線。

園長手巧、心細有創意，自行製作了捕松鼠器、捕花粟鼠器等，散放在園內某些要點；捕松鼠器改裝自漁人捕螃蟹的簍筐，捕捉松鼠效果極佳，曾經同時捕捉到兩隻松鼠，結果看到受困在捕器內的兩隻松鼠在吱喳吵架，互相責怪對方，真是田園野趣。

園內一小角落有人工小水塘，去年某一天來了一隻烏龜，就在水塘邊悠哉地生活了一段日子，伉儷倆還特別照顧這隻烏龜，給牠水果、食物等，像是寵物家人。突然牠又消失了，是緣分盡了吧。不期幾周之後，牠又回來了，回來的第二天，就平安地過世，是回家了吧，也是某一預告—兩周後，園長在台灣的親人也傳來逝去的消息。

他倆在水塘旁將牠埋葬，放個大石頭。前些天請我寫個「烏龜居」的石碑，這回我就順便帶去，來個簡單的立碑典禮。園野生態故事極多。

這天邀來五位朋友，主客共七人在後院採李子、摘桃子、聊閒暇、談逸事，自比「果園七閒」，遙慕古代的竹林七賢。滿樹果實纍纍，有四、五位悠閒地摘著水果，可以抬頭手摘，可以爬樹、登梯取得，但都太沒效率了，直接搖樹、或以園長製作的長根勾具勾搖樹枝，並將大陽傘倒掛在枝幹下，以便接掉落的水果。不一會兒，袋滿盆溢。

坐在樹蔭下吹著微風、喝著冷飲、閒話家常、吃著剛採下來熟透香甜的李子，笑聲果香溢滿園，往來無白丁，談笑有「閒士」。水果滿樹，真是豐收，園長說：「留一些果實在樹上給鳥兒吃，鳥兒還會幫忙吃蟲子。」不遠處有鹿兒在觀望，不時投來羨慕果園七閒的眼神。

七閒之一有詩云：「桃李梅梨滿園誘，柿柿如意迎豐收，田園樂趣故事多，樹下閒士或胡謅。」為七閒訪果園畫下完美句點。