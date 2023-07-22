門縫插著小卡片，仔細一看，是一張園藝廣告，上面列印除草明細：每周兩次，一次四十美元；每周四次，一次三十美元。疫情 之後物價飆漲，如坐雲霄飛車，已是不爭的事實，只是不曾料到連除草酬勞都翻倍了，我家園丁魯易士還在拿十幾年前的工資，心裡驟然湧上一絲歉意。

菲立蒲山莊棟距寬廣，左鄰右舍前庭後院都有一大片翠綠的草坪，令人心神舒暢，吸引我們前來定居。清晨到黃昏，社區各家各院轟隆作響，輪流除草已經滲透日常；除草機快速地滾過草坪，理過髮的綠草乾淨清爽，我們經常一路走一路賞評。

我家的草坪含前院和左右兩側，面積挺大的，心裡盤算若雇工整理，必然是額外支出，外子決定自己動手。

炎炎夏日裡，外子戴著運動帽開始動工。除草機是插電式、功能老舊，只見外子使盡力氣，除草機兀自鬧彆扭不肯乖乖前進；行到轉彎，電線卡住輪子、絆住腳跟的情節時不時上演；修整邊線、清理碎屑，雜七雜八的事一一處理完，外子已經滿臉通紅、額冒青筋、臉頰帶汗，癱坐半天。

上了五天班，周末原本用來休養生息的，反倒比上班還累，商量結果決定叫停。眼見鄰居請的老墨園丁魯易士正在除草，趕忙要了名片，請過來估價。魯易士前後繞一圈，講定價錢。當時手頭不算寬裕，曾考慮兩周一次是否更省錢？魯易士認為草太長不好處理，仍舊維持原案。三塊草坪的工錢換得一日閒， 其實挺划算。

魯易士第一次上工那天，我們左等右等不見人，忘了打開左右側門的鎖，便自顧自採買去。回到家，聽見後院傳來聲響，以為遭小偷了，一看才知魯易士把半人高的垃圾桶拉到門邊，翻牆進去。以後每逢除草日，我們只要打開側門就好，不必煩惱魯易士幾點來，或者不來。十幾年下來，我們和他建立了無形的默契，他只司除草，我們只顧澆水、施肥。逢年過節或有要事處理，即使一個月只來一兩次，我們照樣付一整月的工資。

魯易士個子不高、身材圓滾滾，一拿重器械就氣喘如牛，所以只負責除草；他的除草機功能甚好，彷彿拉著他往前衝。時日久了，魯易士的體力不如以往，有好幾次，他把一輛高爾夫球場使用的除草車開上我家草坪，我心想，我家草坪需要以高爾夫球場的等級對待嗎？

魯易士的太太精明幹練，看似瘦小，專做粗重的工作，修整草坪邊線，吹掉落葉、草屑，樣樣能幹。有一次魯易士把一堆落葉吹到牆角邊，我只好等他們走了再掃出來，兩人的做事態度，立馬見高下。

墨西哥 裔樂觀、爽朗。十幾年來，唯一讓魯易士面帶愁容的，就是二○○八年的次貸事件，他擔心房子會被銀行收回去，有人建議他去跟銀行協商，終於解除難題。後來，他跟我們買二手車的時候，帶來住址和一張房子照片，我才知道他的房子除了面積較小，外觀不輸我家。美國處處充滿機會，只要勤奮，總能實現夢想。

每逢我遞支票 的時候，魯易士總是熱情擁抱；疫情起始，這舉動有如未爆彈，充滿不定性，我嚇得急忙閃開，改以拳頭碰拳頭，他樂得哈哈大笑。疫情後他不再上工，只負責開車，輪到太太帶領兩個孩子在草地上忙碌。

十幾年的歲月，在魯易士和我們之間一點一滴消逝，這份情夠長夠遠。金錢不是萬能，但在能力範圍之內，我們決定微調工資，希望能為魯易士帶來小確幸。