小時候不論是家人還是親戚朋友，都會鼓勵我未來有機會的話，要到美國去念書，加上曾經在美國留學的親戚們都有不錯的發展，對長輩們來說，美國念書不僅代表一種學習成就，也變成功成名就的象徵。

後來因緣際會認識了一些美國留過學的學長姊和同儕，跟他們討論過「為什麼要出國留學？」得到的答案總是千篇一律：拓展眼界、人脈、格局、想在國外工作、體驗不同文化、訓練獨立自主等。因此，出國留學很自然地就跟所謂世俗的「高大上」畫上等號。

過去我常認為，那些所謂有著大格局與眼界的人，都是在世界級城市與舞台發光發熱的成功人士，吃著米其林餐廳、穿梭在頂級酒店、身穿體面的西裝並談論著世界與產業的局勢。

後來才發現此種想法非常膚淺，來到美國之後慢慢地體驗到，真正的格局，並不只是那些符合所謂普世價值高端的部分。

在參與當地公益活動時，看到了安養院那些無法自食其力的老人，等著志工們將餐盒送到他們的手上；還有暴雪的天氣中，在路邊舉著牌子跟來往的汽車要求錢財的衣衫襤褸青年，他們只希望能從善心人士身上要到一點零錢飽餐一頓；另外更多的是下了課需要兼三份工來支持自己生活、並且背負著數百萬學貸 的大學生。

見識到這些後，過往對於先進國家人民的情況一下就被打破，美國的確是不少人想要移民、求學或旅遊的國家之一，但當地真實的情況卻常被人們忽略，國外社會並不是完美無缺的。

前陣子看到一篇文，大意是說，我們常活在自己的同溫層中，認為這個世界是這樣的美好，實則不然。過厚的同溫層，讓我們活在幻覺中，然後對於真實的社會產生錯覺；這種現象在美國更為明顯，例如，在地鐵 鋌而走險賣大麻 的青年，對比換車跟喝水一樣自然的富家子弟，階級壁壘的分明令人唏噓。

後來我改變了自己對於格局的定義，對我來說，真正有著大格局的人，是能用別人的角度來看待事情，很多人會用自己的價值觀來評論別人，但每個人都有不同的成長背景，他們的價值觀可能來自於家庭、學校、同儕、所處的群體累積而成，累積久了變成了制約，這些制約影響他們判斷事情的根源，既定的思考模式難以被改變，時間一久就會變成自己評價事物的標準。

或許到美國學到最多的，並不是書本上的知識或是專案複雜的內容，而是換位思考並尊重他人的能力。