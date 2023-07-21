我是個喜歡清理東西的人，原因是我享受丟棄不需要的東西後那種輕鬆快感。以前先夫常怪我丟東西丟過頭了，連不該扔的也扔掉。有時他想用的東西，屋裡遍尋不著，便知道已經被我捐了或扔了。既然失去的東西已不可挽回，懊惱也無益，他只有換個方式，以其他的物件取代。他說我這個壞習慣，不時在挑戰他的變通及適應能力，偶爾他也會為自己窮則變、變則通的創意而驚喜，因此到頭來，好像也沒有什麼事過不去。

近日一位老朋友心中有事悶得慌，約我出去喝咖啡 散心，兩人到了市區漫不經心地閒逛著，一同走進一家我們過去都很熟悉的家庭用品店。自疫情 延燒以來，我已經有四年多未曾踏入這家店門了。走馬看花地瀏覧著店內與疫前不同的陳設，看到一套精巧的不銹鋼小鍋時，兩人不約而同說真好看且實用。朋友示意她想要這一套小鍋，隨之又自嘲，家中早已有足夠的大小鍋了，卻仍見到好鍋就想買，買多了又不見得用得上，她為這不良的嗜好感到糾結。

我說我們到了這年齡，該是斷捨離的時候了，多買進只有多堆積，豈不是徒傷神？她從善如流，便自我期許，從今以後她想要的東西如果不是必需品，欣賞看看就好，不一定要擁有。我倆會心一笑，雙雙空著手離開商場，心情卻無比充實又輕鬆俐落。

回到家，我先到信箱中取出一疊廣告和信件，進門後脫下鞋，正好手機電話響起，便不經意地將鞋隨手暫放門邊的紙張回收籃內，準備聽完電話就將鞋回歸鞋架上。聽電話的同時，我順手將垃圾郵件全扔進回收籃裡。隔天出門前，我提著滿是紙張的回收籃逕往社區的大回收箱，將它傾倒得一乾二淨。

過了些天，我想穿那雙鞋出門卻遍尋不著，百思不解，鞋子怎麼可能不在鞋架上呢？就在我轉身瞥見空空的綠色回收籃時，頓時心頭一揪，一切都明白了，我硬是把自己最喜歡的一雙舒適平底軟皮鞋無心地倒入回收箱了。

我洩氣地坐在椅子上，默默惋惜我的那雙好鞋，抱歉它就這麼莫名其妙被我丟棄了，它的命運竟是短暫得寃枉。往後的幾天，我每穿上鞋就想到失去的那一雙。

年輕時我喜歡買鞋，常身體力行那句調侃女人的俗話 ：「女人不論鞋多鞋少，永遠都還缺一雙鞋。」十多年前我早已不再年輕，也不需要那麼多鞋了。搬入公寓後，切實體驗到東西不需要多，夠用就好，便不再對身外物多留戀了。於是開始著手將要捐出或要丟棄的東西逐漸請出家門，除了必要的用品，絕不多添加身邊的物件成為以後的累贅。

然而那幾日，我怎麼會為區區失去一雙鞋而耿耿於懷呢？某天我突然茅塞頓開，豁然有了了悟：當知緣分不強留，要能捨才能得，生活中除了必要的，身外之物愈少愈好，如此非但省了許多牽纏掛礙，保持簡潔清爽的居家環境，身心方能輕鬆自在。因此也不再責怪自己扔鞋的疏忽，對斷捨離的釋然有了另一層認識。

我們能從容簡單地過著平淡的日子，就是善待自己的暮年。