在洛杉磯西區，好萊塢 山丘中有一個世界級的戶外藝術表演中心「好萊塢碗」，它是一九二二年依山而下，蓋成羅馬式的扇形戶外表演劇場 ，共有一萬七千五百個座位。舞台前面有一圈私人包廂，座位像扇子一樣向外、向上延伸，離舞台愈遠的位子愈便宜，但舞台兩旁有許多超大型螢幕和很好的音響，所以即使位置很高很遠，還是可以看得很淸楚。許多著名的演員、歌手、樂團都在這裡表演過，馬友友也曾經在這裡開過音樂會。

我們住在橙縣，開車去那裡，單程需要四十五分鐘，還要排長龍找停車位，之後在擠滿了人的野餐區找一席之地並坐下來野餐，小孩子會覺得新鮮有趣、很開心；大人反而覺得折騰。不過做父母的總要帶孩子們來體驗一下美國經驗。

我們曾在孩子們年幼時去看過一次好萊塢碗表演，之後就再也沒有去了。今年美國國慶日的節目是演奏愛國歌曲，還有熱門樂團「海灘男孩」（the beach boys）現場演出，以及超大型的煙火秀，我與朋友們決定揪團一起去。

那天雖然是舊地重遊，但是因為變化大，什麼都很新鮮。現在在網上購票時，電腦就會提供專車接送資訊，只要花七塊錢，就可以在我們附近的公園搭專車直達好萊塢碗。下了車就是十六個驗票囗，檢查隨身攜帶的物品。花了好多時間，才像是鯉魚躍龍門似的過了關口，以前山坡旁的野餐空間只剩下小小的一塊，山坡上的空地現在變成了賣吃喝和紀念品的商店，還可以搭自動電扶梯，一層一層平穩到達座位區，現在大家都在座位上野餐了。我們看夕陽、啃雞腿，吃吃喝喝，等待劇埸燈光亮起。

不久後，環繞著劇場的大燈亮了，螢幕上寫著「國慶日快樂！祝美國生日快樂」。好萊塢碗交響樂團奏起響亮的美國國歌，大家都起立大聲地合唱。樂團連續演奏了一首又一首愛國歌曲；接下來，樂團指揮告訴大家，他們要演奏美國陸海空三軍和海岸保護部隊的軍歌，因為今天我們能夠安居樂業，都是因為所有軍人的服務、犧牲和奉獻。

當他們演奏出每一個軍種時，就請該軍種的現役戰士或退役軍人站起來，接受觀眾的鼔掌致意；坐在我們前排的一位白髮老人，從口袋裡拿出一個寫著美國空軍的棒球帽戴上，非常驕傲地站起來，挺直腰桿，接受我們的熱烈鼔掌。

接下來有名的「海灘男孩」樂團上台演出，他們是六十年代開始就紅得發紫的樂團，許多歌都是我們這一輩人耳熟能詳的經典名曲。他們一首接著一首演唱，我們在台下都跟著大聲地唱，觀眾席裡還有好多人站起來，隨著音樂手舞足蹈，樂成一片，非常精彩。

他們連續唱了一小時之後，開始煙火秀。半個小時火樹銀花般燦爛的煙火，隨著響亮的軍樂，譲大家嗨翻天。煙火放完後，「海灘男孩」出來再唱了最後兩首名曲，結束了很特別的一埸秀。

表演結束後，在人潮洶湧中，我們花了近半小時才走到停車場，看到停車場一片車燈海，我非常慶幸沒有開車過來。非常喜歡這種方式去好萊塢碗看國慶煙火，也建議南加 的朋友去體驗一下這個著名的室外表演中心。