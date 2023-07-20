公寓樓前的社區公園，面積一、二十英畝，小溪、土坡、草坪、步道 、涼棚、籃球場、兒童樂園 ，一應俱全。兩年前，政府又出於匠心，特意在這裡打造了一處園中園，標上名稱「中國庭園」（Chinese Garden），其中九曲橋和竹林頗有象徵意義。

這座九曲橋是用厚厚的木材鋪設的，平展、齊整、結實，掩映在四周茂密的竹林裡。那些竹子都細細長長，可以算得上是竹子家族裡的窈窕淑女，清風徐來，她們曼妙身姿舞翩躚，令人賞心悅目。

中國好幾座城市都有九曲橋，上海城隍廟和杭州西湖的九曲橋，歷史悠久，我走過多次。城隍廟作為上海開埠的發祥地，九曲橋作為上海獨一無二的文化地標景點，眾多市民和遊客都喜歡到城隍廟打卡，走一走九曲橋，成為一種年代長遠的風俗。

關於走一走九曲橋的傳統習慣，我聽過各種各樣的說法。俗話說，「老人走九曲，活到九十九；情人走九曲，天長又地久；學子走九曲，考試九十九。」有長輩說，春節時候去九曲橋走一走，表示過去一年的曲曲折折都走完了，新的一年會順順當當、萬事如意。還有傳說，鬼只會走直線，人從九曲橋上走過，就能擺脫小鬼了。這雖然不免帶有迷信色彩，但也表現了祈求平安的樸實心願。

而這裡猶如布景般的成片竹林，或許會讓人聯想到瀟湘館的布局和氛圍，不過這裡的竹子肯定不是傳說中的湘妃竹，因為沒有斑斑駁駁的淚痕。

由於家門前的中國園包含九曲橋和庭院竹的元素，它確實與中國庭園的版本相仿，只是因地制宜縮微成迷你型了。

北美與中國遠隔重洋，建造散發九州氣息景色怡人的中國庭園，也是多元文化的一個標誌、一種體現，這有利於人們生活更加豐富充裕，不同族裔更加和睦包容，環境更加絢麗多彩，社會更加和諧溫暖。政府這番良好用意和措施，值得讚賞。

老年人喜歡回憶，身在異鄉為異客的中國老人，漫步家門前的中國園，面對親切的中國元素，時光長河彷彿倒流，以往熟悉的家鄉景象、雙親的辛勞身影、久遠的生活情境、傳統的風俗習慣、芳鄰的絮叨談笑，都在腦海一幕接著一幕浮現。