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花錢難

木筆

用了多年的手機實在太老舊了，已經無法下載升級新版本作業系統，電池才充電，一下就用完 。想想不能太落伍，決定換個新的。

早上到手機服務公司的店面，入口處有專人負責登記顧客名字，告訴我大約要等二十分鐘左右；往裡看，黑壓壓一屋子人，個個技術人員檯前都有顧客，就等吧。等了35分鐘之後，才被叫到一個技術人員的櫃擡前 ，他幫我選手機、容量功能。選妥後，先生拿出支票準備付錢，他們不收支票，只收信用卡。掏出信用卡讓他刷卡，可是因為價錢不算小數，信用卡公司要確認是我們持卡人在買，要送密碼給我先生認證 ，偏偏他忘了帶手機，再問他安全指示問題的答案，他更不記得了 ，刷卡不通過。

好了，輪到認證我了，反正搞了好久，信用卡公司才同意付款。買定新手機，拆封，設置應用程式、把舊手機資料轉到新手機，待一切搞定，我們已足足在店裡待了近四小時。真是沒有想到換個新手機竟如此大費周章。

當晚看家裡冰箱將空，於是上網向送菜到家的華人商家訂蔬菜雜貨，網上挑挑選選後下訂單，誰知道被打回票，信用卡付款沒有通過。百思不解，每次都順利地用此已登記好的卡買到貨的啊！再想想，一定是今天買了手機，錢用多了，信用卡公司防有詐，才止付。也不錯，保護客戶。

打電話給商家服務處，問既然已送出訂單，可否就在電話中給他另外一張信用卡號碼付款呢？對不起，不行，訂單紀錄已自動消除，我必須重新上網，更改登記新卡買貨。於是半夜裡，睡眼惺忪地網上選購蔬菜。想想現代的世界真進步、方便，半夜三更能買菜，過兩天就送到家門口；卻也懷念起從前家郷的簡單日子了：手提菜藍，到鄰街菜市場逛逛，和攤販們你來我往談幾句，滿載新鮮時蔬而歸 ，有人氣的大好時光。

有一天，姊姊、姊夫中午到一家看起來像新開張又乾淨的餐館吃午餐。店裡人不多，帶位員工把他們帶到戶外餐桌坐定。等了大半天，怎麼就是不見人來招呼他們要吃什麼，姊夫不耐煩了，大聲問遠遠站在一排檯面後的年輕人，我要點菜啊！菜單哩？年輕人走到他們桌子前，指著餐桌一角的小小圖騰似的方塊，原來是二維碼：「我們沒有印刷菜單，你用手機點就可以。」看著這小方塊，我們搞不清楚怎麼操作，要靠年輕店員幫忙，才吃到飯。

我先生喜歡吃離住家不遠的一家連鎖店漢堡。去完銀行，他要買外帶漢堡，我坐在車內等他，過了一會，他空手回來。「怎麼沒買？排隊的人太多？」他連連搖頭，一肚子氣的樣子，「今天櫃台沒有人管，要在機器上買漢堡 ，吃個漢堡那麼複雜，搞什麼？懶得買了！ 」漢堡沒有吃到，去買了三明治。

今天看完牙醫後，到我的醫院藥房買抗生素藥，先是把處方交上，要我等十五分鐘左右，看到高掛的螢幕有我的名字再取藥 。名字出現了，再排隊，有四個窗口。輪到我到第二個窗台前，把五元保險共付額交給藥房人員取藥，他說：「喔！對不起，我這窗口只收信用卡。如付現金，要到另一個窗口 。」那不就要重新排隊？記起了女兒的交代，以後身上不必帶現金，刷卡為是。好，我付信用卡，掏出信用卡，他們又換了新的刷卡機，我刷來刷去，不對，方向沒擺對。他幫我刷，我忍不住說：「明明手上的五塊錢給你不就完事了？多折騰啊！還製造了那麼多機器垃圾，付個錢那麼複雜。」難得，這年輕人竟然同意我的看法，連連搖頭：「可不是嗎？」

唉，身上的錢並不多，但用點錢也那麼難 。這日子過起來說是很方便、很現代，但對我們上了年紀之人，好像也並不容易，很多事也似乎都變得莫須有的複雜。

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