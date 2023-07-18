我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

我曾是汽車銷售員

黃惠民

在一九九○年一月到密西西比就職大學助理教授之前，因為有四個月的空檔，我就在喬治亞大學雅典城的汽車專賣店擔任全職汽車銷售員，四個月內我不僅獲得兩次月銷售冠軍的殊榮，也獲得兩個汽車性能與配件示範的競賽冠軍。雖然我擁有生物後博士學位，但缺乏各種銷售經驗。初次做汽車銷售員卻能得到如此成果，是因我秉持著我一貫的做事原則。

我時時研讀消費者報導雜誌（Consumer report），提升自己並提供顧客汽車專業知識，以及各廠牌的優缺點做參考。另外，穿著整齊以配合品牌及形象，讓顧客看到我這唯一的亞裔銷售員會產生信任感；而且當車行的同事發現並且宣傳我擁有後博士學位，居然激起一些顧客的好奇心，特別指定與我交易。

苦幹實幹、不畏辛苦的毅力更是成功的要素。美國的經濟發展自一九八九年起逐漸下滑，從顧客上門到貨物出門的成功率平均不到一成，而銷售員的工作時間冗長且不定，常常為了滿足客人的需求，工作到晚上十一點才下班。那時候的銷售員沒有底薪，完全得倚賴佣金。新車的佣金是（扣除汽車成本以後）利潤的兩成，而舊車是三成，如果是租賃或是添加更多附件裝置的佣金就更高。但有時車行照成本或者是低於成本賣車，我們銷售員只能拿基本佣金，如果業績不好，連續兩個月都沒有賣掉一部車就會被解雇。

誠意待人，不論顧客的種族、性別、職業、穿著、年紀，我一定給予一視同仁的服務及招待，尤其在電話銷售時，絕對不用花言巧語的招式朦騙顧客上鉤。

汽車買賣交易之間的人際關係有時是非常微妙的，很多時候無法即刻完成，是因為顧客不喜歡或是不信任第一個銷售員，就需要第二個銷售員參與才能成交，在這種情形下的佣金分攤一般是對分。

我經常因為給顧客良好的第一印象及售後服務，他們就會帶他們的配偶、父母、朋友來，特別指定我的服務及埋單，給車行帶來更多生意。銷售同僚中，有些是傳教士出身或者擔任過體育經紀人，他們常常能滔滔不絕，尤其在電話中誇大其詞，誤導顧客上門，卻無法滿足顧客的要求，車行只有另找其他銷售員收拾殘局。

古語說得好，誠實乃最佳策略（Honesty is the best policy），當然誠意待人也不見得永遠無往不利；有些南方老美大老粗，也就是俗稱的紅脖子（redneck），就是對我們這種亞裔銷售員有成見甚或歧視

回憶這一段擔任汽車銷售員的經歷，雖然辛苦，但對從台灣來、一直只會唸書及考試的讀書人來說，獲得寶貴的推銷汽車及待人經驗，對我後來處世做人都有非常大的幫助。

亞裔 歧視 利潤

上一則

從來來飯店到海峽會…飲食王國 成就蔡辰男第二人生

下一則

鮮筍的滋味

延伸閱讀

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 對手是Temu

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 對手是Temu
中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu
400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬

400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬
國慶長周末戶外活動要注意 熱浪、霧霾將襲半數人口

國慶長周末戶外活動要注意 熱浪、霧霾將襲半數人口

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19

九十感言

2023-07-13 02:02
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02
波提切利的傳世之作〈維納斯的誕生〉。（取自維基共享資源）

初次邂逅美

2023-07-11 02:02

學會不再挑剔

2023-07-11 02:01
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招