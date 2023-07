在一九九○年一月到密西西比就職大學助理教授之前,因為有四個月的空檔,我就在喬治亞大學雅典城的汽車專賣店擔任全職汽車銷售員,四個月內我不僅獲得兩次月銷售冠軍的殊榮,也獲得兩個汽車性能與配件示範的競賽冠軍。雖然我擁有生物後博士學位,但缺乏各種銷售經驗。初次做汽車銷售員卻能得到如此成果,是因我秉持著我一貫的做事原則。

我時時研讀消費者報導雜誌(Consumer report),提升自己並提供顧客汽車專業知識,以及各廠牌的優缺點做參考。另外,穿著整齊以配合品牌及形象,讓顧客看到我這唯一的亞裔 銷售員會產生信任感;而且當車行的同事發現並且宣傳我擁有後博士學位,居然激起一些顧客的好奇心,特別指定與我交易。

苦幹實幹、不畏辛苦的毅力更是成功的要素。美國的經濟發展自一九八九年起逐漸下滑,從顧客上門到貨物出門的成功率平均不到一成,而銷售員的工作時間冗長且不定,常常為了滿足客人的需求,工作到晚上十一點才下班。那時候的銷售員沒有底薪,完全得倚賴佣金。新車的佣金是(扣除汽車成本以後)利潤 的兩成,而舊車是三成,如果是租賃或是添加更多附件裝置的佣金就更高。但有時車行照成本或者是低於成本賣車,我們銷售員只能拿基本佣金,如果業績不好,連續兩個月都沒有賣掉一部車就會被解雇。

誠意待人,不論顧客的種族、性別、職業、穿著、年紀,我一定給予一視同仁的服務及招待,尤其在電話銷售時,絕對不用花言巧語的招式朦騙顧客上鉤。

汽車買賣交易之間的人際關係有時是非常微妙的,很多時候無法即刻完成,是因為顧客不喜歡或是不信任第一個銷售員,就需要第二個銷售員參與才能成交,在這種情形下的佣金分攤一般是對分。

我經常因為給顧客良好的第一印象及售後服務,他們就會帶他們的配偶、父母、朋友來,特別指定我的服務及埋單,給車行帶來更多生意。銷售同僚中,有些是傳教士出身或者擔任過體育經紀人,他們常常能滔滔不絕,尤其在電話中誇大其詞,誤導顧客上門,卻無法滿足顧客的要求,車行只有另找其他銷售員收拾殘局。

古語說得好,誠實乃最佳策略(Honesty is the best policy),當然誠意待人也不見得永遠無往不利;有些南方老美大老粗,也就是俗稱的紅脖子(redneck),就是對我們這種亞裔銷售員有成見甚或歧視 。

回憶這一段擔任汽車銷售員的經歷,雖然辛苦,但對從台灣來、一直只會唸書及考試的讀書人來說,獲得寶貴的推銷汽車及待人經驗,對我後來處世做人都有非常大的幫助。