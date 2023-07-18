一個秋日夜晚，當我觀賞完歌劇 《蝴蝶夫人》走出戲院時，心中仍然迴盪著歌劇悠揚的旋律，委婉幽怨、蕩氣迴腸。深秋夜晚的寒意襲人，清冷的空氣正好為我梳理情緒，調換心理時空。

故事發生在一九○○年左右的日本 長崎，蝴蝶夫人帶著幼小的孩子，滿懷對美好生活的憧憬等待了三年，期盼著曾短暫廝守的新郎 —— 美國海軍中尉平克頓（B.F. Pinkerton），從大洋的彼岸帶著玫瑰，在世界充滿歡樂、知更鳥築巢的時候回來。

然而三年後，當載著平克頓的船終於駛入港口，蝴蝶夫人的未來和夢想卻頃刻毀滅，因為她過去的新郎此刻正帶著妻子一起來到長崎，他並不知曉她苦苦等待，更不曾想到她生下了自己不曾預料的孩子。

如今，舊情已成為過往，平克頓請求蝴蝶夫人，允許他帶走他從未謀面的孩子；而此時的蝴蝶夫人，一生的希望頓時化為泡影，除了毀滅自己她還能做什麼？

癡心女子負心漢的故事，歷來從未間斷過。我想起唐朝詩人才子李益和名妓佳人霍小玉的故事，他們同樣是在花好月圓、海誓山盟後，一方望穿秋水一廂情願地等待，等待著另一方能如期到來；而另一方，終是擋不住世俗的誘惑，選擇與名門望族聯姻，過去的允諾只當是年少的荒唐，天真的霍小玉，一樣等到的是夢幻成泡影的結局。

不同的女人在世界消失前自然有不同的反應。蝴蝶夫人乾脆用匕首結束自己的生命，留下幡然醒悟真情為何物的平克頓撫屍慟哭、追悔莫及；柔弱的霍小玉則選擇任由命運擺布，以至憂怨成疾，臨終時恨意滿腔地拋下一句話：「我死之後，必為厲鬼，使君妻妾，終日不安。」後來的李益果然三娶皆不諧，終生不得安寧。

女人死得或淒婉或悲壯；活著的男人從此失去了快樂的生活。生與死到底是誰得誰失？人世間的糾纏瓜葛、恩怨情仇，從來不是容易解答的問題。讀者諸君：您怎麼看？因為平凡如我者，只能從觀看別人的悲喜中，體會同身為人的愛與痛，一聲嘆息而已。