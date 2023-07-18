諾亞方舟洪水學習之旅

承蒙牧師好友相告，我參加了為期六天的諾亞方舟洪水 學習之旅，星期天下午一點半從法拉盛出發，遊覽車沿八十號公路，一路西行，受加拿大山火影響，天色時暗時明，幸好有領隊邱牧師風趣生動的分享，使得車內談笑風生，一掃窗外霧霾帶來的陰暗。

第一個參觀的是賓州匹玆堡市的卡內基科學中心，天文館有展示太空人 的裝備、各種機器人、模型太空人浮在空中的太空艙，還有老少咸宜的益智動腦設備，讓青少年躍躍欲試，也讓童心未泯的老人返老還童，像是用力按鈕，看能發射火箭到多高？看誰丟的錢幣最慢掉進中央底下通氣的洞裡？用力踩在地上的鈕，看能把幾個人高的立體波浪模型，造出多密的波浪？還有一個玩具火車展覽，無數輛電動火車在不同的軌道上，翻山越嶺，孩子們看得目不轉睛，不忍離去。

話題正夯的潛水艇也是大熱門，走進這個二戰後光榮除役的潛水艇，我們得從一個船艙費力地鑽進另一個船艙，真難想像那些高頭大馬的美國大兵長時間潛在水裡，怎能穿梭自如，使命必達？看到他們用的老式打字機、發報機、上下鋪行軍床、烤箱、成袋的麵粉、鍋爐，彷彿走進時光隧道。

第三天是參觀肯塔基州 威廉士鎮的諾亞方舟主題公園，遊覽車一駛進山坡，老遠看到山丘上的方舟，大家就不約而同發出驚嘆，這個比照聖經記載所建，據造船專家分析，長寬高是防止翻船的最佳安全比例，有幾層樓高，相當於二十個籃球場那麼大的船，整整費時三年才峻工。

通過象徵上帝與人立約，不再用洪水懲罰人類的彩虹大門，步道兩邊花木扶疏，精心栽植了很多沒見過的聖經中的奇花異卉，大家不禁爭相在有方舟背景的花前留影。進入方舟，突聞耳畔響起雷轟閃電的大雨聲，很有身歷其境的效果；沿著斜坡，我們井然有序地一層層參觀排列整齊，安放各種動物的籠子及飲食設備，空氣中還刻意飄浮著牛棚馬槽的氣味，雖然籠子空空如也，走到戶外，倒是有馬牛羊、駱駝、鴕鳥、黑猩猩等真實動物。

很難想像在那麼古老的時候，沒有冷氣和通風設備，諾亞一家八口怎能忍受近乎懷胎十月、那麼長時間的人畜共處密不透風的方舟？好幾個場景，用逼真的蠟像展示諾亞一家獻祭、禱告，諾亞思考如何造船，跟兒子們共商大計等，栩栩如生，不但有電動的手勢，還會轉頭眨眼並高聲侃侃而談。

第四天參觀肯塔基州彼得士堡，耗資兩千七百萬美元，全靠私人捐款籌建的「創造博物館」，旨在闡述數千年前，神用六天創造了宇宙天地萬物，以鼓勵基督徒坦然持守信仰，進而引領更多人相信。

坐在戲院聆聽三個年輕人合音優美的歌聲和穿插的短講，十分感人；還有實驗員透過實驗解說，如果上帝創造的空氣，氧氣不是現在的比例，會有什麼後果？在在都讓我們更堅定創造的真實。

七萬五千平方尺的真實尺寸恐龍骨架，十分壯觀！幾個伊甸園的場景，有亞當與猛獸和睦相處，並為牠們逐一命名；亞當、夏娃沐浴愛河時，頭上樹幹纏繞的紅蛇，彷彿正在思考如何引誘夏娃；也有諾亞一家辛勤鋸木和獻祭敬拜。

吃完早餐上車後，領隊精心安排牧會多年、聖經倒背如流的蘇牧師靈修；為了打發冗長的坐車時間，領隊還分別用ChatGPT提供的十個聖經問題和普通常識，和樂融融；最後一天更請各教會代表分享此次學習心得。

此行所見所聞很得激勵，多年習慣宅居的我，是該鼓足勇氣，趁著還能走時，行萬里路，讀萬卷書。