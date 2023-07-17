公司外派我到矽谷不久，家父即安息主懷。母親常從台灣來與我同住一段時日，我也藉此帶她到處出遊；有年夏天，我與她平生第一次搭郵輪 ，如劉姥姥進大觀園，到阿拉斯加賞冰河 雪景。

我們在溫哥華上船，童心未泯的母親看到龐大壯觀、蓄勢待航的郵輪，興奮地直嚷：「我六十幾歲了，從來沒見過這麼大又漂亮的船！」進到艙房，床鋪上小狗、大象毛巾動物與巧克力，帶給她驚喜。喜愛甜食的她，巧克力已塞在嘴裡，我的份也送給她，甜上加甜。

第一晚的Buffet大餐讓她開了眼界，聯合國的菜式五顏六色，陸海空、煎煮炒炸、葷素冷熱皆有，母女倆挑了靠窗的桌子，邊賞海上夜景，邊大快朵頤；當我還慢慢咀嚼佳餚時，她已手拿著蘋果派，邊舔著冰淇淋，微笑地朝我走回來說：「這裡是甜點的天堂，各式各樣的糕餅，嘗也嘗不完。」

第二天早上，我還在睡夢中，她在我耳邊嘰嘰喳喳：「起床了，我已吃過早餐，我不會講英語，餐廳服務生很可愛，看得懂我的比手畫腳。」我好奇地問：「妳比手畫腳溝通了什麼？」母親現說現表演：「我要喝牛奶，把雙手放在胸前，學牛哞哞叫，服務生就把牛奶端來給我，我要吃蛋，把手擺在臀後，學母雞咯咯叫。」兩人笑得人仰馬翻。

習慣早起的她，也已前前後後，上上下下，繞船一周，做完運動；陪我吃早點時，不停地描述，哪層有高級商店、戲院、賭場，頂層是游泳池，還有運動場，並要我教她說「阿拉斯加」，她好與朋友分享到此一遊。聰慧的母親，說這字的英語發音，清晰標準。

阿拉斯加於一九五九年正式成為第四十九州，全美最大州，面積超過德州、加州和蒙大拿州的總合，但人口不到百萬；具拓荒精神，是「自由之地和勇者之家」（Land of the Free, Home of the Brave）的最佳寫照。

往後一星期，郵輪載我們航過首府朱諾（Juneau）、錫特卡（Sitka）、史凱威（Skagway）等景點，上岸登船，進進出出，看鮭魚洄游、觀座頭鯨（Humpback Whale）；晚上兩人打扮亮麗，吃龍蝦、螃蟹、魚子醬，享嘗美食、參加派對、逛賭場、看表演，歡樂時光。

此行的最高潮是賞哈伯德冰川 （Hubbard Glacier），其是北美最大直接入海的潮水冰川（Tidewater Glacier）；當郵輪慢慢駛近像一面巨大冰牆的冰河，引擎關閉，寂靜之中，時不時傳來轟隆巨響，冰川緩緩移動，後面的冰層向前擠壓，前方的冰塊崩塌墜入大海，藍天如洗，冰海如鏡，令人嘆為觀止。

時光荏苒，母親已屆九十高齡，當阿祖了。她是我摯愛的媽媽，也是旅行的好同伴，與她出遊，樂趣無窮。