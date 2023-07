公司外派我到矽谷不久,家父即安息主懷。母親常從台灣來與我同住一段時日,我也藉此帶她到處出遊;有年夏天,我與她平生第一次搭郵輪 ,如劉姥姥進大觀園,到阿拉斯加賞冰河 雪景。

我們在溫哥華上船,童心未泯的母親看到龐大壯觀、蓄勢待航的郵輪,興奮地直嚷:「我六十幾歲了,從來沒見過這麼大又漂亮的船!」進到艙房,床鋪上小狗、大象毛巾動物與巧克力,帶給她驚喜。喜愛甜食的她,巧克力已塞在嘴裡,我的份也送給她,甜上加甜。

第一晚的Buffet大餐讓她開了眼界,聯合國的菜式五顏六色,陸海空、煎煮炒炸、葷素冷熱皆有,母女倆挑了靠窗的桌子,邊賞海上夜景,邊大快朵頤;當我還慢慢咀嚼佳餚時,她已手拿著蘋果派,邊舔著冰淇淋,微笑地朝我走回來說:「這裡是甜點的天堂,各式各樣的糕餅,嘗也嘗不完。」

第二天早上,我還在睡夢中,她在我耳邊嘰嘰喳喳:「起床了,我已吃過早餐,我不會講英語,餐廳服務生很可愛,看得懂我的比手畫腳。」我好奇地問:「妳比手畫腳溝通了什麼?」母親現說現表演:「我要喝牛奶,把雙手放在胸前,學牛哞哞叫,服務生就把牛奶端來給我,我要吃蛋,把手擺在臀後,學母雞咯咯叫。」兩人笑得人仰馬翻。

習慣早起的她,也已前前後後,上上下下,繞船一周,做完運動;陪我吃早點時,不停地描述,哪層有高級商店、戲院、賭場,頂層是游泳池,還有運動場,並要我教她說「阿拉斯加」,她好與朋友分享到此一遊。聰慧的母親,說這字的英語發音,清晰標準。

阿拉斯加於一九五九年正式成為第四十九州,全美最大州,面積超過德州、加州和蒙大拿州的總合,但人口不到百萬;具拓荒精神,是「自由之地和勇者之家」(Land of the Free, Home of the Brave)的最佳寫照。

往後一星期,郵輪載我們航過首府朱諾(Juneau)、錫特卡(Sitka)、史凱威(Skagway)等景點,上岸登船,進進出出,看鮭魚洄游、觀座頭鯨(Humpback Whale);晚上兩人打扮亮麗,吃龍蝦、螃蟹、魚子醬,享嘗美食、參加派對、逛賭場、看表演,歡樂時光。

此行的最高潮是賞哈伯德冰川 (Hubbard Glacier),其是北美最大直接入海的潮水冰川(Tidewater Glacier);當郵輪慢慢駛近像一面巨大冰牆的冰河,引擎關閉,寂靜之中,時不時傳來轟隆巨響,冰川緩緩移動,後面的冰層向前擠壓,前方的冰塊崩塌墜入大海,藍天如洗,冰海如鏡,令人嘆為觀止。

時光荏苒,母親已屆九十高齡,當阿祖了。她是我摯愛的媽媽,也是旅行的好同伴,與她出遊,樂趣無窮。