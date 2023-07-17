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北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

數碼折價券詐騙案

張達聰

初來美時，常見大媽在超市結帳處掏出一大把大小不一的折價券（coupon），讓營業員一陣忙碌，一張張攤平，逐一看清點數減價，讓顧客得到應有甜頭後滿意離開。

折價券通常印在大商店或超市的廣告彩頁上，只要細心剪裁，購買商品時呈交營業員，每折扣一到兩元，加起來也能聚沙成塔。

難以料想的是，科技發達，轉眼間紙質折價券已成秋後螞蚱，大有被紛至沓來的數碼折價券取代之勢。後者須在手機上索取，無疑是數碼時代的又一重要衍生物。對於吾等上了年紀又囿於舊軌的人來說，一時三刻難以適應，免不了遭遇咄咄逼人挑戰。如欲使用某商家的數碼折價券，要先下載該店家的應用軟件（App），然後進入它的網站，耐心尋獲你中意的折價商品，再點擊它的數碼折價券，只有按部就班走完頗費周折的全過程，折扣才會如願以償地落入囊中。

起初我根本不理解如此紛繁步驟，怎麼搬弄手機也採集不到數碼折價券，只好將窘況如實告訴收銀員，還好年輕的女店員通情達理地用她自己的手機為我點擊折價券，讓我得享優惠。

然非所有人如此通融，不久前在另一家連鎖超市，一個男營業員堅持要在我的手機裡看到數碼折價券後才肯施惠，我只好到顧客服務部去請教如何拿到它，一個黑女營業員提示我可先到谷歌打出「下載巨人商店應用軟件」字樣，即可循序進行。

我按她建議辦事，進入了看上去真真切切的巨人商店應用軟件下載網，先是填寫我的電郵和密碼開啟帳戶，接著見屏幕上跳出「請輸入信用卡帳號以便核實」字樣。我當時不疑有它，急速輸入我的公民銀行信用卡號。手機顯示說，「你輸入號碼有誤，請重新輸入」，我核對了才輸入的號碼，分明正確，我傻不溜秋地再次輸入，對方一味重複前次回覆，依然說輸入有誤，讓我無可奈何。

就在此刻，我突然收到公民銀行的信息，說我的卡上有兩次可疑操作，各購買了四十多元物品，詢問是否我本人所為，我這才醒悟，中了惡人設立的陷阱，我趕緊發出信息表明兩次交易都屬他人冒牌頂替，是欺詐行為，之後電話接通公民銀行值班員，請求吊銷舊卡，另寄新卡，以杜絕後患。

次日我跟兒子說起惱人際遇，年輕人對電腦和手機的性能和使用當然比我精通百倍。兒子告訴我，蘋果手機上一般都有個藍色三角形的應用軟件圖標，你可從那裡安全地取得你所要的應用軟件，避免經由谷歌搜索而遭遇欺詐風險。

這個經歷讓我體會到，做任何事都不能只憑想當然，以為從谷歌上查找的網址都是正宗，差點被自己的小聰明誤了卿卿性命。幸虧現代科技尚有道高一丈的防護網，公民銀行即刻察覺欺詐，救我出苦海。

我們年長者雖富人生經驗，卻不應掩飾自己對新科技接受能力的欠缺，和對現代技能的相對遲鈍和疏漏，急待誠懇地向小輩求教和學習來補短。既然世界已進入日新月異的數碼時代，我們理當與時俱進，多下功夫感知摩登新事物，做時髦長者，以免落伍淘汰。

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