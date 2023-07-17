報社為了鼓動讀書的風氣，想要辦一個曬書日，在群組中跟大家討論，「我捐一百五十本書」。過了很久，看沒有人附議，我又加了一句：「賦予書本新生命，真開心。」就這樣，我接過「書香滿堂」這個活動的擔子。

捐書和捐時間辦活動是兩件事，但都要從整理書本開始。現在看電子書，書架已經被棄置好久了，我打算花一個晚上，找出一百五十本要捐贈的書。開始找書時，才發現總想著要斷捨的書，如今要割離，卻深深不捨。

我請書法家林進二老師寫了「書香滿堂」的橫幅，掛上橫幅，場地立刻有了書展的樣子。再把要捐的書分成文學歷史、勵志管理、心靈成長、健康養生、營養食譜 五大類，分別裝在五個大盒中。活動當天，主辦單位也捐了好幾箱書，義工們把書分門別類放好。

活動定在一點開始，十一點多就有人潮進來，我邊忙邊注意著，看自己珍藏喜愛的書本，是到了誰的手中。到一點活動要開始時，書桌上面的五百多本書幾乎都已經被拿光了，我正在想可以收攤了，突然有三位人士推進來十二箱書，書香滿堂又繼續經營。

一位年輕人興奮地給我看拿在手中的一本舊書「原來我不帥」，說這是他十幾年前參與編輯的，「你看，這是我的名字，我們都找不到這本書了耶。」他開心得像找到了久別重逢的好友，不停展示手中的書本給別人看。

有人拖來一個紫色的布質行李箱，告訴我是一位老詩人朋友放在她車庫幾十年的舊書，她從來沒有開過箱子，真怕書已經臭了壞了。我打開一看，不得了，台灣最負盛名的創世紀詩刋，現在出版到第二一五期，箱子裡面居然有第二十八期的詩刊，是六十多年前，比我還大了一歲。我把封面的照片傳給雜誌主編，老師說：「這是古董耶，你哪裡拿到的？」我回老師，「有人捐的，下次回台灣帶給你，還有葡萄園詩集。」沒想到辦這個活動，居然還找到古董寶貝。

人潮漸漸多起來，我忙著招呼，突然聽到一聲驚呼：「怎麼有我的書？」原來是位作家在書堆中看到自己寫的書，她手上還拿著兩本著作要來捐給我們的活動。我把三本書放在一起，讚嘆這個巧合。

有人捐來五十多本食譜，捐書人在現場看著大家翻看拿取，非常開心，說自己的食譜終於有被翻閱的機會了。一對中老年夫婦，彼此說的是東南亞 方言，先生告訴我，太太想學做中國菜，看得懂中文但不會說，可以多拿幾本嗎？當然當然。

活動結束時間快到了，我正盤算著怎麼把剩下的書本裝箱帶走，主辦單位負責人來問我，可以把書留下嗎？當然可以，我知道他們有心要舉辦下一次，把林老師寫的橫幅也一起留下，書香可以繼續滿堂了。

回到家，身體累得動不了，但想著捐出去的兩百多本書，知道我珍愛的書本到了某位愛書人的家裡，他應該正在翻看；知道今天晚上，好多人家中會有依著新食譜做的菜餚；知道很多捐書的朋友，看著清空的書架，舒了一大口氣，知道他們的愛書有了新去處。

許多文友問「下一次什麼時候會再辦？」，我也好希望再來一次啊！溫馨的書香，在洛杉磯 到處飄揚。