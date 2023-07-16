這個世界上還有什麼東西比命還重要？真的是有這樣的東西，少了它讓你寸步難行，現在的世界真的已經是到了這個地步了。

當智慧型手機 發明的時候我深感高興，因為我不用老是守在電腦前面看我的電郵，我可以去爬山、海邊、購物、和朋友吃飯、喝咖啡、聊天，很多事情用手機三兩下就解決了，不像以往還得要到公司看電郵，運氣好的話，公司讓你帶一台電腦回家，可以在家裡讀。

智慧型手機讓我生命更自由、更廣大，對如此的發明真是感激涕零。

時空轉變，手機上的應用越來越多，出門旅遊、訂機票、旅館都少不了它，甚至需要用它來認路以及多方預訂確認的工具；手機也成了個人小祕書，一路旅行上的轉機、換旅館、訂餐都得要靠它。

有個朋友去夏威夷 爬山，結果手機遺留在夏威夷大島的火山上，所有的旅館確認資料、地址、電話全在手機裡，夫妻兩人不敢下山，不停尋找，最後只好夜宿在黑漆漆的火山石上，直到第二天天明之後找到手機，才知道下一站是要去哪裡，結束這恐怖的一夜。

最近疫情 結束，大家紛紛啟動報復性旅遊，我去了幾個國家，全都需要掃碼過境，省掉許多紙張文件，但是看人人手機一個，掃不了碼便過不了關。當時覺得詫異，那麼老人家沒有用過手機的怎麼辦？答案便是老者必須與家人同行，一個手機可以掃多人的碼，這真是欺負老人家！我自己過境的時候都手忙腳亂、自顧不暇，如何還能照顧別人？

現在去演唱會、看畫展、博物館、看球賽，所有門票都在手機裡面，沒看到有人手上拿票，個個都是掃碼進場，弄得我心驚肉跳，因為常常害怕自己手機沒電進不了場或是上不了飛機。為了此事在飛機上都不敢貪睡，沒事就打開手機看是否還有電？因為要是下飛機沒電，叫車也困難。

今年和妹妹去廈門一趟自由行，沒想到用手機出了關之後，立即所有付款全部都要掃碼，我們身懷的人民幣，一點也沒有用。打車、吃飯、逛街、買船票、買火車票，全部都要靠手機掃碼，弄得我這個外國人手足無措、身懷巨款卻如同身無分文，就連上個廁所也不行，世界什麼時候變成要靠手機掃碼不然寸步難行？

剛開始用手機的時候，覺得手機實在太好用，讓我的世界變自由、廣大並改變我的生活，經過這一段旅遊，卻是將我變得綁手綁腳，成了手機的俘虜，另外一種動彈不了的人生。

樣樣都靠手機到底是好是壞呢？大家意見不同，但是出門在外，手機真的是要拿緊，不然下一站在哪裡？自己一無所知，弄不好連命都沒有。所以手機是不是比命還重要呢？