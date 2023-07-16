我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

美國小費文化

艾利克

還記得剛到美國念書時，比較不適應的大概就是小費文化了。從餐廳用餐、點外賣、理髮、計程車到酒店的房務員，需要支付小費的地方可說是無所不在，不過入境隨俗，小費是美國文化的一部分，那麼支付適當的小費也是融入美國文化的一個方式。

小費在美國原本的用意，是在鼓勵服務生提供良好的服務，讓客戶能夠給予他們適足的小費，許多服務人員本薪不高，這時候客戶給予的小費就顯得格外重要，小費甚至會影響服務人員的生計。

雖然我本身不是會給予極高額小費的人，但最基本的小費我會給足的。雖說如此，在外面用餐的時候，還是有遇到因為小費而不愉快的經驗。

有一次與同學在一間中國餐館用完餐，同學先拿著帳本到櫃檯埋單，我先到外頭叫計程車等他，同學從餐廳出來後臭著一張臉，原來是剛才結帳時老闆娘認為小費給太少，向我同學額外索取了小費。

實際上，我同學給足了基本的小費，小費本來就屬於自由心證，也沒有任何法律規定小費金額的下限，但我們學生臉皮總是比較薄的，最後還是給了老闆「想要的小費」。

另一次是在日式拉麵店，服務員把帳本跟信用卡收走後，直接結完帳並把信用卡退給了我，當下正納悶怎麼沒有請我填寫小費，原來服務員擅自幫我勾選了百分之三十五的小費。

先不論我覺得服務員的服務值不值得這個比例的小費，擅自幫客人勾取小費這個動作鐵定不行，當時我們馬上跟店經理反應，經理也在第一時間幫我們更改小費並道歉，但我們最後還是將這間店列為拒絕往來戶。

這些經驗也都還算是比較平和，網路上也有不少因為小費認知不同而發生衝突的影片。外送員自認開了較長途的距離，而想跟客戶索取更高的小費，最後溝通未果便將餐點沒收；餐廳店員認為小費給的太低而追出去叫罵客人的例子層出不窮。

小費的立意良善，最後卻可能變成服務員與客人衝突的導火線。

也有些餐廳會使用「暗黑手法」，以餐點稅後的費用來計算小費比率，如果沒有特別注意，就會不知不覺給了超出自己意願的小費，變成像是諜對諜或是潛在的情緒勒索。

大部分客人都能體恤服務人員的辛苦，給予適當的小費，但「適當與足夠」的小費是個模糊地帶，人跟人之間彼此有不同的認知，認知不同時就容易造成爭執與糾紛。

曾經也有人認為，員工生計與福利應該由店家老闆負責，而不是將這些責任轉嫁給消費者，當然美國小費文化持續已久，或許小費未必促成更好的服務，而是產生更多的矛盾。

信用卡 福利

上一則

畢業感言

下一則

自卑

延伸閱讀

創業師資證照 搶占漢語商機

創業師資證照 搶占漢語商機
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19
作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。（中央社）

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

2023-07-09 23:14

九十感言

2023-07-13 02:02
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02
波提切利的傳世之作〈維納斯的誕生〉。（取自維基共享資源）

初次邂逅美

2023-07-11 02:02
吳孟芸∕圖

人生中的等待

2023-07-08 02:02

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴