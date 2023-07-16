還記得剛到美國念書時，比較不適應的大概就是小費文化了。從餐廳用餐、點外賣、理髮、計程車到酒店的房務員，需要支付小費的地方可說是無所不在，不過入境隨俗，小費是美國文化的一部分，那麼支付適當的小費也是融入美國文化的一個方式。

小費在美國原本的用意，是在鼓勵服務生提供良好的服務，讓客戶能夠給予他們適足的小費，許多服務人員本薪不高，這時候客戶給予的小費就顯得格外重要，小費甚至會影響服務人員的生計。

雖然我本身不是會給予極高額小費的人，但最基本的小費我會給足的。雖說如此，在外面用餐的時候，還是有遇到因為小費而不愉快的經驗。

有一次與同學在一間中國餐館用完餐，同學先拿著帳本到櫃檯埋單，我先到外頭叫計程車等他，同學從餐廳出來後臭著一張臉，原來是剛才結帳時老闆娘認為小費給太少，向我同學額外索取了小費。

實際上，我同學給足了基本的小費，小費本來就屬於自由心證，也沒有任何法律規定小費金額的下限，但我們學生臉皮總是比較薄的，最後還是給了老闆「想要的小費」。

另一次是在日式拉麵店，服務員把帳本跟信用卡 收走後，直接結完帳並把信用卡退給了我，當下正納悶怎麼沒有請我填寫小費，原來服務員擅自幫我勾選了百分之三十五的小費。

先不論我覺得服務員的服務值不值得這個比例的小費，擅自幫客人勾取小費這個動作鐵定不行，當時我們馬上跟店經理反應，經理也在第一時間幫我們更改小費並道歉，但我們最後還是將這間店列為拒絕往來戶。

這些經驗也都還算是比較平和，網路上也有不少因為小費認知不同而發生衝突的影片。外送員自認開了較長途的距離，而想跟客戶索取更高的小費，最後溝通未果便將餐點沒收；餐廳店員認為小費給的太低而追出去叫罵客人的例子層出不窮。

小費的立意良善，最後卻可能變成服務員與客人衝突的導火線。

也有些餐廳會使用「暗黑手法」，以餐點稅後的費用來計算小費比率，如果沒有特別注意，就會不知不覺給了超出自己意願的小費，變成像是諜對諜或是潛在的情緒勒索。

大部分客人都能體恤服務人員的辛苦，給予適當的小費，但「適當與足夠」的小費是個模糊地帶，人跟人之間彼此有不同的認知，認知不同時就容易造成爭執與糾紛。

曾經也有人認為，員工生計與福利 應該由店家老闆負責，而不是將這些責任轉嫁給消費者，當然美國小費文化持續已久，或許小費未必促成更好的服務，而是產生更多的矛盾。