歐洲河流以萊茵及多瑙兩河為主，兩河之間的支流及人工運河穿梭如蜘蛛網，以利農、工、商及旅遊業等通行。

搭乘歐洲河輪雖然貴，但相當舒適，其中的維京公司歷史悠久，每船僅乘客百餘人，最適合耆老們搭乘。由於河流曲折且多處窄小，還有無數的橋梁橫跨兩岸，河水經過水閘(Lock)控制 ，可將船隻抬高或降低。河輪外形極狹長，水面上僅有三層住宿，第四層甲板的洋傘可以隨時收攏，以免撞到橋梁底部。

河輪的空間設計極為緊密，除了顧客及船員的臥房及一個完善廚房之外，公共空間僅有第二層前半段的豪華餐廳，提供每日三餐；第三層有個小酒吧，酒吧中有一個極為袖珍的小舞台及一座鋼琴。乘客僅有的運動是在甲板上繞圈子走路或跑步，每十七圈等於一哩。

萊茵河發源瑞士阿爾卑斯山西麓，向北流入荷蘭；多瑙河發源於德國 阿爾卑斯山東北坡，向東流到黑海。兩條名河之間修建一條運河，可以將船爬登四百○六米高的分水嶺，運河全長一百七十一公里，於一九九二年七月正式通行，船隻可以從荷蘭經內陸河道通航達到羅馬尼亞黑海。一路需經過六十八個水匣，運河最高點附近十五公里行程有三個水匣，每個高度為二十五米高。

嚴格說，歐洲河輪僅供吃好及喝足，日間上岸免費參觀景點，如荷蘭風車、德國黑森林、法國聖誕小鎮、克隆主教堂等等，晚間康樂活動則請在地的菁英表演。三餐大魚大肉，從開胃菜到甜點，都是由穿雪白筆挺制服的服務生，一盤一盤從廚房端出來送到旅客面前；午、晚餐的啤酒及紅白酒免費喝，這可正對了老外的胃口；而老外看我們在午晚餐有免費酒類無限供應卻不喝，只要求熱茶或橘子汁，認為不可思議。

萊茵河中段有一段水道稱為萊茵精華(Best of the Rhine)，兩岸有十七座古城堡，是過去三百至四百年之間，占山為王的諸侯及富有家族所建造，行船在其間遠眺青山綠水，高聳好似童話故事的古堡尖頂以藍色天空為背景，近觀整齊碧綠的葡萄園。河輪播放德國民謠，敘述羅蕾萊女妖(Loreley) 坐在礁石上用金梳子梳她的長頭髮，迷惑古代經過船隻的水手們，使船隻遇難的故事。

我們躺在甲板躺椅上，船公司節目負責人解釋這一段水道里程從第五百九十至五百三十公里之間，地方政府規定不得建造橫跨兩岸橋梁等建築，永遠保持自然景觀，兩岸小鎮之間的交通只有渡輪。第五百四十六公里處河中有一處淺灘，建有一座河中小古堡，紅色和白色屋頂在碧綠河水中尤其凸顯出特色，手持餐廳侍者送來的冰淇淋，頓時覺得我是何等的幸運，老天爺一定正在祝福著我們。

浪漫多瑙河橫跨奧地利首都維也納，從城市的西北角流向東南角，也許是潺潺流水聲以及粼粼綠水波，使得無數的音樂家得到靈感，維也納成為世界音樂之都，特別將作曲家莫札特大理石雕像、小提琴約翰史特勞斯拉鍍金色雕像，放在城中心市立公園。

河輪在行程中，特地安排一個夜晚，讓旅客可以購票到維也納國家劇院，欣賞一場正規的歌劇 表演 ，參加的旅客特地穿上正式的晚禮服。

晚上河輪特別邀請一對當地專業男女芭蕾 舞者，來到船上的交誼廳為其他遊客表演一段古典華爾茲，配上令人陶醉的藍色多瑙河舞曲，真是令人身心愉快、念念難忘的夜晚。