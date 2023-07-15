最近孫女講得最多的一句話是：「我快三歲啦！」這句話是媽媽在她兩歲半的時候告訴她的，於是她經常把這句話掛在口中。聽她的口氣，好像馬上就要成為大人似的。

孫女有著紅撲撲的小臉，頭頂紮一根蔥似的辮子，胖嘟嘟的小人兒，雖然走路學會了兩手有規律的前後甩動，但我還是覺得她說這句話與身分不符，甚至有點滑稽，可愛的滑稽。

然而最近發生的幾件事讓我們逐漸改變了看法，兩歲半的孫女所說的「我快三歲啦」不無道理。近日她每次上廁所都堅決不用大人協助，而是自己一個人跑到坐廁，拿來一張小凳子墊腳，自己脫下褲子坐上去。為了小屁股不陷進廁孔，還用兩隻小手撐在坐廁兩邊。完事後自己拿手紙擦屁股，提褲子，自己一氣呵成事後，驕傲笑看大人，好像在說：「都說我自己行嘛！」

那天她爸媽從幼兒園接她，老師主動提出，要讓孫女從小班升到中班去。老師說，雖然一般孩子要三歲以上才能升到中班，但孫女許多事情現在都自己自理了，許多需要老師照顧的動作，如吃飯、玩耍、穿衣、大小便，她都可以自己完成，學習能力也很強，完全符合中班的條件。老師還說，中班可以學到更多的東西，因為老師的資源投入少了，學費也可以低一點。從個頭來看，孫女也長得比較高大，看起來已像是中班的樣子了。

以前，孫女除了我們給她吃餅乾或冰淇淋，會跑到我們身邊黏我們外，並未有接近我們的主動意識，但這些天她一大早起床，或剛從幼兒園到家，她會主動跑到我們身邊，高高興興地大聲說：「外公外婆好，我自己起床沒有哭」、「我回來啦！」有了主動意識的禮貌。

近日她哥哥生日，我們為她哥哥買了有燈光、帶裝配圖的立體客輪模型。當她看到哥哥的禮物時，失落至極，她知道，這是哥哥而不是她的生日，雖然失落但不能硬要，只能當場悶悶不樂，不像過去那樣一個勁哭鬧，大叫「哥哥搶玩具」，她已有講道理的理智。

現在再聽孫女說「我快三歲啦」時，再也不覺得與她小小年紀不符，更不覺得滑稽而是名副其實，這怎麼不讓我們踏踏實實地高興呢！