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唱歌與大笑

錚錚

我們經常收到朋友轉來養生延年的資料，大多是吃什麼、不該吃什麼，然後就是做什麼運動，很少提到另外的兩件事：「唱歌」及「大笑」。

吃及運動是保持身體健康的必要條件，但是那只是肉體層面的，我認為我們最好還要進入另一個層面，那就是心靈方面。

一談到唱歌，大多數的人都會立即回答：不會唱，沒有音樂細胞。這裡分兩類：少數有唱歌天分，及大部分都自認為沒有唱歌天分的。我指的不是唱得好，重點是在「唱」，我個人絕對是唱得最差的一人，所謂五音不全，但我不是唱給別人聽的，我只是為自己唱，為什麼？因為每當我唱歌之後，心情特別好。

這對我來說真是太好了，唱時只要全神貫注，開口為自己唱，就會有好心情，唱歌時會拋開一切，進入另一個境地、另一個層面。我因為是天主教徒，有太多機會唱聖歌，我都將我唱歌視為在祈禱、讚美，絕對開口出聲唱出來、全神貫注地唱。

平常走在路上時，邊走邊唱，歌詞記不住，沒關係，自己編寫進去。唱時一定要出聲，不是內心唱，而是要用口，要有音量、要有聲音，我絕對相信唱後會產生好的心情，因為我真的做到了。

年輕的時候曾經生一場大病，什麼試驗都做了但找不出病因。後來好友寄給我一本書，從那書中，我學習到「大笑」對身體的好處，書中要我們看能激勵大笑的節目。我仔細實踐研究，結果真的大笑之後心情會好，這種動作和唱歌一樣，要張口出聲才行，而且效果馬上就會體驗到。

記得有一次查經聚會，在某教友家中聊天，大家都開懷暢談，有一位教友晚一點到，一進門就指著我說：「我還沒進來就知道你已經來了」，因為在外面他就聽到我獨特的大笑聲。

後來我無意中發現在印度有一種組織，就是「大笑瑜伽」（LAUGHTER YOGA）的活動，他們定期集會，在一起大笑，這證明我的結論是正確的。

大笑不需要有大笑的誘因，可以莫名其妙大笑，目的是要做出大笑的肌肉動作，由肉體的動作轉入心靈的通暢。

我會面對鏡子大笑，結果得到同樣的效果，幾分鐘後就心情通暢愉快。

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