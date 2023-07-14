在一門艱澀的課程結束後，我走往學校的學生活動中心，準備買杯咖啡 醒醒腦，回到宿舍繼續跟作業奮鬥。

進到活動中心後，發現有兩個身穿可愛布偶裝的小女孩，旁邊還有跟著一位家長。兩位小女孩一看到我，馬上蹦蹦跳跳地跑過來，笑嘻嘻地問我：「你想買些餅乾嗎？」看著可愛的小女孩親切地問候，還真不忍心拒絕她們，便掏出五美元鈔票，意思意思地買了一小包餅乾，買完後女孩們也親切地跟我道謝。

回到宿舍後仔細端詳了這包餅乾，上面寫著Girl Scout Cookies（女童軍餅乾），打開後香甜味撲鼻而來，拿了一小塊放入嘴中，巧克力口味的夾心餅甜而不膩，別有一番風味。問了朋友後才知道，美國女童軍的父母為了訓練她們獨立自主，同時體會賺錢的辛苦，她們會在父母的幫助下販售女童軍餅乾，賺到的錢不僅用於女童軍的各項活動，也會將部分捐贈給慈善機構。販售的過程中，她們必須鼓起勇氣，向陌生人開口詢問，過程中被拒絕可謂是家常便飯。

我認為最有價值的，便是從小體會被拒絕的過程，然後從這個過程中學到經驗進而成長。相比我們亞洲長大的小孩，很多父母從小只要求課業、能在考試中脫穎而出才是勝利者的價值觀不盡相同，在師長跟家長的呵護與掌聲中長大的孩子，很難體會被拒絕的過程與經驗，一旦遇到挫敗，挫折耐受力比起來就差了一截，也比較難體會付出的快樂。一切以升學 導向為主的我們，即使到慈善機構去做志工，心中盤算的可能也是志工證明能在自己的升學競賽中加分。

而對女童軍來說，重要的從來不是餅乾賣了多少錢，或是賣餅乾的資歷能否對未來升學加分，而是在這個過程中累積到了什麼經驗、遇到了什麼樣的客人、如何去推銷餅乾與客人互動，讓他們願意買單、賣餅乾與學校課業時間如何去分配，這些經驗才是人生最寶貴的課程。