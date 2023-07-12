今年適逢母親百歲壽辰，我和二弟分別自華府 和台灣飛往西雅圖與大弟會合，為母親祝壽。以往去機場都是自行開車或親友接送，從未乘過地鐵 ；華府地鐵銀線通車後，口碑不錯，這次想體驗一回。

從我家搭紅線至地鐵中心(metro center)站，再轉搭銀線地鐵即可到達杜勒斯機場。晚上十點的班機，我傍晚六點就從家中出發。第一段紅線順暢無阻，四十五分鐘後抵達地鐵中心站，五分鐘後搭上第二段銀線，原想可以打個盹休息一會兒了。沒想到二十分鐘後醒來，赫然發現地鐵並沒有往杜勒斯機場方向，趕緊下車，一問之下才知道因地鐵內部維修，中途改道，需搭接駁車到下一段銀線地鐵去機場。

慘了！已經八點十五分，時間緊迫，得叫計程車才趕得上班機。大街上人潮洶湧，居然見不到一輛計程車，我心急如焚，像熱鍋上的螞蟻一樣，後來大膽攔下一輛警車求助，警員說，他們不替路人安排車輛，好在另一位警員指點我到轉角的旅館詢問。

濛濛細雨中，我箭步如飛穿過寬闊的馬路，急著進入旋轉式的玻璃大門，沒看清楚就一頭撞上了以為是出口的大門，「碰」的一聲，額頭左上角立即起了個大包，當時以為會血流如注，眼鏡破碎會傷到眼睛，結果老天保佑，竟然沒有大礙。前台服務員熱心替我招了一輛計程車直奔機場，四十分鐘車程中，我不斷祈禱，希望能夠順利到達。天助我也，九時許安然抵達。

到機場後即刻排隊，等候安檢。第一關電腦掃描駕照 ，電腦系統居然無法辨識我駕照反面的條碼，試了兩次都不行，只得等待主管來解決，又浪費了些許寶貴時間。接下來是檢查皮包和背包，因急迫匆忙，忘了將皮包內的瓶裝水取出倒掉，只好回去將整個水瓶取出丟掉，再重新排隊安檢。唉呀！真是越急越亂，非常狼狽。

幾經周折，總算及時趕到登機室，上了飛機，驚魂未定坐在座位上，感恩冥冥之中有神保佑，才沒錯失班機，否則母親和家人都要大失所望。回想這三小時的經過，對自我的應變能力頗感欣慰：多年後仍能箭步如飛；撞上玻璃大門，居然別無大礙，雖幾經折騰，終化險為夷。

心中感恩之情不禁油然而生。只要能及時趕上母親的大壽家宴，縱使波折重重也是值得的。