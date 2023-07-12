從北半球的西雅圖出發，飛越赤道，抵達地球的南端。晝夜奔波後的第一件事，居然是學著擇一「良馬」，從相近相親，到馳馬曠野，學習在世界的「天盡頭」（Fin del Mundo)，人與自然和諧共處，與動物和睦相待；於是我有了第三次的馬背經歷。

二○一九年，在呼倫貝爾大草原，我第一次騎上馬，領略胡騎馳騁疆場的酣暢淋漓，口中吟誦著那首家喻戶曉已流傳千古的《木蘭詩》中的名句，「旦辭黃河去，暮至黑山頭，不聞爺娘喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾。」，在同一片土地上，感悟千年前巾幗不讓鬚眉的颯爽英姿。

第二次，騎馬走優勝美地國家公園旁的崇山峻嶺之中，一家六人騎馬顛簸在陡峭山路上，途中的心境跌宕起伏，寫文《走馬觀景》，記錄下的美好分享給大家。

如今第三次騎馬，在南美洲的一個馬場裡，從選一匹馬開始、親近馬、為牠梳馬毛、配鞍韉、繫轡頭；到登馬背、握韁繩、學平衡、策馬行；最後伴馬踏上綠地、行走石路、穿過曠野、涉越水潭。三個小時的馬背行，我從緊張到收放自如，從緊拽韁繩到任馬帶我或悠步、或小奔、或駐足，愜意至極。

我騎的馬是一匹棕黃色母馬，有一個很美的名字，叫「莫絲卡」。騎馬前，我聽懂了馬場主人林妮簡潔的第一課講解：「首先騎手要親近馬匹，讓馬了解騎手，騎手不會傷害牠；其次讓馬熟悉人的氣味，馬有兩處盲點，一是馬雙眼間的前方，二是馬的尾巴處。陌生人如果置身這兩處，可能會遭到馬蹄爆踢。」

我學的第二小課：林妮為了讓我們親近馬匹，讓大家開始給馬梳刷蛻下的背毛，馬的舊毛需要一兩周就刷一下，因為脫毛令馬身搔癢，不處理，兩馬在一起時就會相互蹭癢，造成馬匹之間的傷害。

林妮告訴我：這匹馬是她五歲女兒的坐騎，今年已有二十六年馬齡，馬的壽命一般是三十五、六歲左右。過了年，就要回歸馬場退休 ，不再作為旅遊馬匹服務遊客了，也因林妮常帶女兒一起騎馬，我騎的莫絲卡習慣與林妮的白馬並駕齊驅。

我又發揮我自來熟的品格，打開話匣子，跟她聊起了天，從馬到人，從景到物，從家人到教育，一切皆是話題。她是一位健談的年輕人，她說她出生在智利首都聖地牙哥，從小的夢想就是擁有幾匹馬、幾隻狗和幾條「腿」，她大學主修生態旅遊，終於有一天，她來到智利最南端的地方，實現自己的夢想：結了婚，擁有四條狗、六匹馬，還有一雙兒女：五歲的女孩和兩歲的兒子。

在她的敘述中，有悲有喜。悲在這三年的疫情 中，她的馬場旅遊生意全沒了，連買馬草的錢都不夠，好在朋友相助，她把馬匹寄養在朋友的天然馬場裡，度過了難關；喜的是我們給她帶來今年第一筆生意。

林妮是一個熱情、善良的經營者，整個過程中，侃侃而談，騎馬結束後，她給我們煮了咖啡 ，準備點心，最後還介紹了智利的茗茶、茶杯、茶匙和飲茶儀式。