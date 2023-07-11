人與貓。(圖片：作者提供)

女兒讀碩士時，由於獨居，生活上感覺少了些熱鬧，她就不聲不響地養了一隻黑貓作伴，這隻貓叫烏龍（OoLong）。

女兒在外州讀書，一年才回家一、兩次，但當她回家時，也帶著烏龍回來。烏龍進門後，初時，家中幾個人都感到不自然，心裡有點避諱，因為從來沒有在家養過寵物，而烏龍也有點不自在，兩眼炯炯發光，很兇猛，像隻小老虎，對陌生人毫不妥協。

牠常常蹲在樓梯口，每當太太經過樓梯時，都小心翼翼地特別繞開牠，但不管怎麼防備，都逃不過牠閃電式的襲擊，好幾次都被牠鋒利的前爪刮傷，鮮血直流。而我對牠是不那麼避諱膽怯的，大大方方走過，但也逃不過牠時而偷襲，傷了兩次。女兒得知後，就例行地訓斥了牠一頓，在牠十分反叛時，就特意不給牠當日的晚餐，讓牠受餓，知道是懲罰。

隨著時間流逝，我們與貓之間相處時間長了，認識也加深，牠對我們的態度也逐漸改變，不再那麼凶惡了。幾年過去，女兒從碩士到博士，幾次的流轉度假，烏龍與我們也變得老相識，彼此就仿如一家，並產生了互愛的感情。

如今，牠一進門，像頭脫韁的野馬，四處奔跑、肆無忌憚，家中的甲蟲、飛蛾等手到擒來。打從那時起，我們每逢購物回來或出遠門回到家時，牠總是用身體貼在每個人的腿旁，溫柔親暱地纏繞，以示高興，活像久別重逢的親人。烏龍很乾淨，從來沒有在沙發、床、地毯等地拉屎拉尿。我問女兒：「牠每日的屎尿往哪裡擺？」女兒說：「設有一個貓廁所，每次牠需要，自已就會去這個地方，像人一樣。」牠怎麼知道的？「是貓媽媽從小教牠的」女兒說。原來如此，萬物都有牠優良特質，難怪牠是那麼乾淨。

由於牠的乖巧及人性化，更引起我的好奇。我跟女兒說，以前中國人對家畜的態度是不冷不熱的，如果真的激起主人不滿，就只有鞭打牠幾下作罷，但不知西方人是怎麼調教？

女兒說，西方人通常不會鞭笞牠們，當牠做了壞事時，最多是不理睬牠、冷落牠，讓牠知道主人的態度有明顯不同；但當牠表現好的時候，就給牠食物或送牠喜歡的玩具。

這樣反覆調教，讓牠腦子有了意識，慢慢就知道主人的用意，這樣一來，牠自然而然就變得聽話、人性化了。

說到這裡，不禁讓我想起在佛羅里達州 一家甜甜圈店員呼叫那隻從野外跑來的浣熊，在窗口用手拿取食物的動人情景，浣熊的乖巧動作、機靈模樣、人性化的神態，活靈活現。牠雖不是人，勝似人。從這點又讓我聯想到：在人類高度文明的社會裡，所有動物似乎都受到好的感染，一切都變得友善、文明、有禮，不管是貓、狗，連野外的浣熊也聽話自律。