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學會不再挑剔

阿朵

時不時地，孩子會從學校拿回來這樣那樣的一些陶藝作品，儘管嘴上我會說：「做得真棒！」可心裡真實的想法是：「線條為什麼都歪歪扭扭的？筆畫也不夠細緻。這個顏色和搭配也不太協調啊。」

前不久，我們「麗人行」五姐妹組織了一次別開生面的媽媽外出活動，我們幾個媽媽給自己放了個假，開車去了遠離矽谷的一個小城市，相約在「Color Me Mine」。

那是一個陶藝創作的天堂，各種各樣的原始陶藝作品擺放在架子上，你可以選擇一件中意的陶藝成品，然後發揮自己的藝術天賦，為它「穿上新裝」。設計、構思、繪畫，最後工作人員會將作品烘烤，你就能擁有自己親手設計的陶藝作品了。

我們立刻被濃厚的藝術氛圍所感染，像孩子一樣興奮和高興。平時我們只是接送孩子，幫他們做一些小手工活，而現在我們有機會親身體驗整個創作過程，豈不樂哉？

站在琳瑯滿目的陶藝作品前，該選什麼呢？有盤子、杯子、筆筒、小動物、花瓶和相框。我突然看到一個小兔子依偎在一個小碗旁邊，靈光一閃，想到老二的生日即將到來，而我還沒有為他準備生日禮物。這個由媽媽親手製作的禮物一定會很獨特吧？於是我決定選實用的筆筒作為生日禮物。

接下來是設計圖案、上色和動手繪畫。這時我才意識到我在這方面的不足，完全沒有藝術靈感，設計什麼，腦子裡竟然一片空白。

還記得有一次到兒子班級幫忙，那是繪畫課，其他孩子都開始動筆了，而他還呆呆地坐在那裡，我那叫一個急啊！問他為何這般「老神在在」？他看了我一眼回答：「我還在想呢！」

我當時就納悶，這想，要花這麼長時間啊？可今天我坐在這個兔子小碗前，才理解了孩子。這想，還真是一個花功夫的事，想不好，怎麼動筆呢？

想想前幾天還在心裡嘲笑孩子的作品，現在輪到自己來做了，才深深體會到自己不如孩子。

想到這是我的第一件「藝術」作品，應該算是幼兒園水平，本著這樣一個心態，我放開了一些，於是我不再這麼小心謹慎，對顏色也不再挑剔，雖然沒有藝術薰陶和培訓過，但我有感覺和愛心，畢竟，這是一件生日禮物，把那份愛融進去才是最重要的。

我先選了一個淺底色塗抹在作品上，因為我並不擅長掌握毛筆的粗細，沾取了太多的顏料，結果名字寫得歪歪扭扭、深淺不一，顏色也到處溢出，我只好用海綿擦掉重新來過。我繼續五顏六色地發揮，卻發現發揮得過火了，難看！我趕緊地跑到水池邊，把顏色全部沖洗下去，然後重新開始。

就這樣一遍又一遍不怕失敗、耐心地進行著，終於完成了我第一件陶藝作品：一個白色的小兔子旁邊有媽媽準備的一個胡蘿蔔，因為胡蘿蔔是兔子最喜歡吃的食物，希望小兔子這輩子都不會挨餓。

弟弟在家也給二哥一個生日禮物，他畫了一條龍，他們的想法簡單而直接，構思、上色一氣呵成。完成後，他對著自己的作品說：「這是一條多麼精彩的龍啊！」看著他的作品，我第一次不再口是心非：「真的很精彩，太棒了！」

這個過程給了我最大的收獲是，我不再隨口挑剔孩子的作品，因為我自己還不如他們。

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