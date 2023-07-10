五月份的美國華府有一個世上獨一無二的「不需護照周遊列國」（Passport DC）的活動，旨在向首都蓬勃發展的國際文化致敬。

五月初的一個周六，與好友二十餘人一早在杜邦圓環（Dupont Circle）捷運站集合，預計拜訪麻州大道（Massachusetts Ave），多數國家的大使館 都在這條街上，故有大使街之名。是日風和日麗、陽光普照，今年是疫情後首度恢復舉辦，預期人潮擁擠。

由於可參觀的大使館極多，各具特色，預期的參觀人數會很踴躍，很多使館前都要排隊，因此我們採取「跟著感覺走」的策略，隨興健走、隨機應變的拜訪方式，並且隨時電話聯絡，互通訊息。

參加了Passport DC ，才體會到自己的無知，一大堆國家、大使館都不知其國在何處？有的更不知道要如何發其音，遑論其歷史文化，Cote d'lvoire原來就是象牙海岸；吉爾吉斯（Kyrgyzstan）於一九九一年由前蘇聯獨立出來；布吉納法索（Burkina Faso）是遠在西非的小國家；Paraguay就是巴拉圭，是中華民國 所剩不多仍有正式外交關係的國家。所以，Passport DC更是一場學習之旅。

另一個感受是：美食是吸引人潮的「致命利器」，凡人皆無法抵擋美食的誘惑。每一家大使館幾乎都會有該國的美食，也都很聰明地放在最後一關才展現出來，之前則要沿著指定路線在大使館內一間一間地遊走參觀，學習其藝術、舞蹈、時尚、手工藝品、音樂、歷史、文化。我們一同拜訪的第一個大使館是智利（Chile），該使館最吸引人之處，肯定就是最後一關的美食，一大房間內提供參觀者七、八項的美食、小點、飲料，太豐盛了，令人歡呼：「太喜愛智利了！」

隨後紛紛走散，小組小團自行聚合出擊。敏珠發來好消息，她聽到某一館的志願者說，英國大使館很神祕地開張了，食物很棒。英國大使館並沒有列名在冊子上五十七個參與國家之中，可能跟英國脫歐有關；敏珠之後還送出英國的美食、美女照，實在太誘人了。年輕的瑞渝也不時傳來消息，他還直攻到極遠的南非，體力實力堅強，難怪他當天逛了十多家大使館。佳音傳來外蒙民族的美味午餐和頗負盛名的法式咖啡及甜點。江陽生留言，遊玩烏克蘭 館買了三套烏克蘭郵票，體力不支，就先打道回府了。

我與映梅、老張伉儷等五人一組，途中我們靈機一動，右轉到住宅區的巷弄內，向較遠的烏克蘭（Ukraine House）前去。巷弄內的住宅區自有不同的建築風光、庭園景觀及設計雅趣，真是一場閒適的徐行賞玩。

雖在遠處僻徑，烏克蘭還是吸引了不少參觀的人潮。建築物四周的庭院寬廣，一側掛滿了戰事中的相片、裝置藝術等，都與該國國難有關；另一側有美食小點，並販賣各式各樣的服裝、書籍、手工藝品等。老張是來自新疆的漢人，與不少烏克蘭民族有相同的伊斯蘭教信仰，所以他與該管的服務人員、志工有不少交流。映梅以一筆大錢買了一枚烏克蘭小孩子做的吸鐵藝術品，支持該國。

人們拜訪烏克蘭大使館，關懷烏克蘭人民所受到的戰事與顛沛流離。

當天步行距離約四點五里，眾人皆雙腳痠滯，但和許久未見的好友們相見敘舊，一同「周遊列國」，共享一場知性的文化之旅，甚是充實與開心。