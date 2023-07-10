學校放暑假了，為讓孫兒盡享觀賞暢遊大海樂趣，兒媳網購了四張乘遊輪遊卡特琳娜島艾維隆海灣的船票。周六一大早，兒子駕車載我和妻子及孫子抵達爾灣新港灘碼頭。

卡特琳娜島是加州 星羅棋布島嶼中一顆燦爛明珠，艾維隆海灣是這座美麗島嶼的中心。曾有人用「踏遍紅塵千萬路，人間至美卻在驀然回首處」來形容其綺麗。但未料想，我們抵達前往海島的新港灘碼頭時，天空薄雲籠罩，曠野涼風習習。

我們祖兒孫四人隨著遊客排隊人流，登上了遊輪頂層觀光 台。此處雖然可以眼觀四面八方，但遊輪離開碼頭，在浩瀚大海上迎風破浪航行時，我們四人乃至坐在觀光台的遊客，均不由自主地縮脖端腔，長吁短嘆：「海風大，氣溫低，太冷了！」紛紛穿上備用的絨衣和外衣，無準備者，則披上了攜帶的毛巾被毯乃至塑料布。

海上的冷風低溫 ，讓觀光台上的遊客現出了衣冠不整窘態，卻在直面大海中，幸運地觀賞到了幾波海豚逐浪戲水的颯爽英姿。

遊輪向前行駛一個多小時，天空薄雲、海上霧氣漸漸散去，前方映出了艾維隆海灣海市蜃樓般風景：依山而建的房屋色彩淡雅，錯落有致，彷彿一幅風景畫。遊輪抵達海灣碼頭停靠後，遊客們依次走向近前的小島街道。街道左側，商鋪林立、遊人如織；右側海水湛藍，遊船排列，深水處還停靠著一艘龐大豪華遊輪。兒子領我們三人直奔一家餐館，吃了一頓早午餐合併的當地佳餚。

走出餐館返回碼頭，艷陽當空，暑氣開始蒸騰瀰漫，一些兒童少年，紛紛跑向沙灘海邊逐浪戲水。孫兒靠著剛學會的自由泳、蛙泳，儘管僅能游出十米八米遠，但卻毫無顧忌地衝進沙灘海水中，我一見，連忙身著大褲頭緊隨其後，擔當護衛使者及臨時座標。起初，孫兒只游不到我的前胸處便折返，但幾次後，膽大了，游過我站立的「警戒線」，繼續揮臂展腳向前撲騰。我心頭一陣顫慄，馬上移動腳步追攆，不想，海水一下沒過我的臉，猝不及防中，我喝了一大口鹹澀的海水。裹挾孫兒游回淺水處，對他進行義正辭嚴的批評教育。

背托驕陽，身浴海水，陪孫兒在艾維隆海灣玩了兩個多小時，妻子和兒子則在小島街路店鋪和海灘岸邊遊逛了兩個多小時。

遊輪返航了，我們四人又坐在觀光台的座椅上。午後陽光更加炙熱如火，海風也減弱了，孫兒再現活力身姿，一會兒離開座位，把扶遊輪欄杆觀賞波濤洶湧的大海，一會兒跳到觀光台的坐臥鋪上，仰望藍天、白雲、飛翔的海鳥，眼睛瞇成一道縫兒。我們三個大人則在一旁看護與陪伴。

回到家，妻子和孫兒皆歡言：「此次乘遊輪遊艾維隆海灣挺有意思。」孫兒更是直言不諱：「在大海裡游泳很好玩，過些日子我們還去！」然而，他們有所不知，我在海灣頭頂驕陽，赤裸上身，浸泡海水看護陪伴孫兒暢遊第二天，背脊出現刺癢灼痛，一周後脫掉一層皮。