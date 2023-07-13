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母子乒乓秀

白丁

今年六月，我和老伴跟著兒子去溫哥華旅遊，從旅館出來穿過大街，沒走幾步就見人行道上擺著一張乒乓台，邊沿有個網兜，兜裡有乒乓球拍，還有乒乓球。老伴第一反應就是拿出球拍和球，不由分說拉上兒子打起了乒乓。我很驚喜，但擔心球會滾到街上阻礙交通，連忙站在邊上等著替他倆撿球。

其實我是多慮，那乒乓台放置在三級台階以下的空地上，球無論如何上不了大街。只見老伴蹲著馬步，待白色小球飛來，側身掄起胳膊，輕輕擋了回去。

球忽高忽低，忽左忽右，老伴非常專心地回每一個球，有時也會來一個削球或猛扣一板。小球在空中來回畫著美麗的弧線，母子倆都是握橫拍的，球技似乎不相上下。

我暗笑著，在異國的大街上秀乒乓，純屬意外。這時來了一個金髮碧眼的小女孩，站在我身旁不遠處，輕輕對我說：「我排在你的後面。」這又是一個意外，我有點尷尬，結結巴巴地解釋：「我不會打乒乓，那兩個是我的老伴和兒子，我老伴退休後才學打乒乓，我兒子也打得馬馬虎虎。」她很驚訝：「中國人不是都會打乒乓嗎？」

小女孩換下我老伴後，又來了一個鬈髮的大男孩，他很虛心地表示，想跟我老伴學握橫拍。居然有老外求教，老伴覺得意外，就笑瞇瞇地演示如何將右手的中指、無名指和小指握住球拍的下面，拇指和食指分別握在球拍的兩面。在教的過程中，小男孩記不住，食指的第一節總是超出球拍，老伴一遍遍地糾正他，他終於學會了。

不知什麼時候，球台旁站了一個看客，是個扛著釣魚竿的中年人。當我們準備離開時，這個中年人向我兒子請教怎麼搓球、怎麼發上旋球，兒子一一演示給他看。這時我才明白，兒子的乒乓技藝比老媽高出許多。

這一天真巧，在大街上巧遇乒乓台，台上還有球拍和球；又巧的是母子倆玩起來互相還能應付。巧上加巧，我第一次見兒子打乒乓，七十九歲的老媽和兒子第一次對打乒乓，實在是一個值得紀念的日子。

退休 釣魚

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