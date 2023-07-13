疫情 過後，在金門公園遇見路友傑夫，他難熬，看來神情輕鬆，臉色粉潤，爽朗笑說，瘟疫來襲雖長難熬，但仍舊努力未曾停止療癒。

我們所謂的「路友」，就是經常在公園走路或散步時遇到，彼此偶爾打招呼，閒聊一會兒，有默契不交換住址及電話號碼或電郵，也極少談到各人的家庭家人或私事，但並不影響路邊偶遇的交流。

相遇多了，因為臉熟而互問：「你很喜歡來這裡走玩啊？」看起來三十多歲的他有點靦腆回說：「我到公園，是為了暫時忘卻生活中，種種繁瑣的壓力」。他利用休息時間以步行來透氣，在辦公室和戶外找到一個過渡，特別是工作總是處於盡量爭取「快」中，能有一點「慢」的節奏，他笑著形容自己的樂活：「這樣能夠活得長久一點吧」。

我家就在這座全世界最大的城市公園旁，步行幾分鐘就可入園，不好好享受，豈不可惜。同時，喜歡行走，與大地接觸，是因為可以直接感受到自己的重量和能量。當幾乎每天都能支撐著身體，踏實地走在林邊樹下或小徑上，確切體會心臟跳得更快了，血液循環也加速了，全身的力量律動流遍全身，沒有比此時更能感受到活得輕盈愉悅，丟開某些情緒帶來的沉悶，把所有注意力，投入隨走隨賞的景致中。

傑夫交換他的另種經驗，生活裡難免受外界事物影響情緒。政客的寡廉鮮恥，鬥爭不休；詐騙險惡無所不在；網路充斥刻薄謾罵言詞和虛假消息；名嘴喋喋不休，製造政治和族裔對立。偏偏他的數據工作和各類新聞有關，無法不接觸，此時最不想悶在屋裡桌前；到公園散步，即使形單影隻，卻能褪去眾聲喧譁，擺脫世俗騷擾，感覺自己獨立的存在。而有時恰巧忽見大自然神來一筆的善與美，某個美妙的時刻，捕捉和把握剎那的恬靜幸福感，是單調重複的日常中，美好的身心解放。

疫情期間，廣闊的公園綠植茂盛卻氣氛寥寂，我隨心所欲走著，卻有意外的驚喜。一日，在需要兩人環抱、被鋸了半截的蒼老樹幹上，看到有人精心製作，並安置了一棟迷你型、舊金山 著名的維多利亞式房屋。當時因為疫中，園內沒有公共藝術活動，這座小小屋，成了個人展，它靜靜的立在那裡，以藝術撫慰人心。一回見到一位老太太，撿拾路邊的小粒石塊，然後挑出形狀合適的，排列一圈又一圈的圓；她說，生活有缺憾，就給自己製造一點圓滿。自娛娛人，笑容裡盡是滿足。

我們邊走邊聊，公園是一個休養生息的安撫所在。當沉浸在萬物對人友善召喚，目光所及都是自然的賜予，綠意盎然溫柔撫觸，摸索試探傾聽自己，不需扮演什麼角色，只單純是一個生命體，思考如何和諧與他人共存，及化解環境中的是非擾人之事。

療癒，有各種方式，也許不一定寄託於健身 房、水療，甚至心理諮詢；而是走出門去，在困難或挫折的時候，相信總有美麗又友好的事物在那裡，幫助自我療癒。